В Бишкеке 1 сентября прошел очередной митинг арендаторов ТЦ «Караван» возле Белого дома. Они были возмущены тем, что чиновники выставили центр на электронный аукцион, таким образом лишая работников и арендаторов «Каравана» рабочих мест.

«Нас незаконно внесли в аукцион. В электронных торгах должны участвовать недействующие государственные предприятия, а «Караван» является действующим и очень прибыльным — ежегодно прибыль составляет 74 млн сомов. Мы заслужили свое право работать. Мы кормим свои семьи, вносим свой вклад в бюджет Кыргызстана и требуем, чтобы с нами оставили наши рабочие места и заключили договор аренды», — возмущались митингующие.

Позже к митингующим вышли представители Фонда по управлению госимуществом и аппарата президента. Об этом сообщило издание 24.kg.

Статс-секретарь ФУГИ Ильяз Ташбаев пояснил, что ведомство намерено пролонгировать договоры.

Заведующий отделом экономики аппарата главы государства Данияр Иманалиев пригласил пятерых представителей пройти в общественную приемную аппарата правительства для переговоров. По его словам, обращение митингующих будет рассмотрено.

«Мы постараемся учесть все требования арендаторов, а также соблюсти решения кабмина и ФУГИ. Ранее правительство приняло решение о проведении электронных торгов. Здесь учитывались изменения, связанные с автоматизацией предоставления в аренду площади и реализации госимущества путем конкурсов и аукционов», — отметил Иманалиев.

Это не первый митинг арендаторов торгового центра «Караван». Они выходили на акцию 3 марта 2020 года и обращались к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой не лишать их рабочих мест.

Именно тогда стало известно о том, что «Караван» выставлен на электронные торги. Из-за этого с арендаторов потребовали оплатить задолженности по аренде и освободить помещение 15 августа.

В уведомлении сказано, что арендаторы могут выкупить свои бутики на электронных торгах. При этом арендаторов не устраивало то, что была установлена более высокая цена за их покупку.

Аналогичные жалобы арендаторы озвучивали на митинге 7 августа.

Сейчас ТЦ «Караван» принадлежит государству, и основной доход от аренды торговых точек получает госпредприятие «Мулк». Предприятие было создано для сохранения и дальнейшего использования конфискованного в государственную собственность имущества и иных конфликтных объектов, по которым ведутся споры.

Ранее «Караваном» владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Имущество у политика было конфисковано по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях.

Фото на главной: 24.kg.