Инициативная группа ОФ «Юристы за права человека» провела исследование на тему «Дистанционное образование: ноу хау или смерть образованию», с целью изучить психологические последствия перехода школьников на онлайн-обучение. Для этого юристы и психологи провели опрос среди 1192 родителей из различных регионов Кыргызстана.

Опрос показал, что почти 65% родителей срывались на своих детей в период дистанционного обучения с марта 2020 года. Некоторые из них признавались, что не справляются и «иногда бьют и ругают детей» из-за невыполнения домашнего задания и неусидчивость во время онлайн занятий.

Авторы исследования пишут, что именно в этот период особенно остро наблюдалось повышение эмоций гнева, тревоги, раздражения и разочарования — участились обращения на горячие линии, к психологам от родителей, с вопросом «Как мотивировать детей на онлайн обучение?».

«Обучение, которое сопровождается психологическими потрясениями и негативной обстановкой, становится нежелательным процессом — 66,5% ответов говорят о том, у ребенка не было желания и он отказывался выполнять домашнее задание. В будущем это может привести к полному отказу и апатии по отношению к образованию», — говорится в исследовании.

Опрос также показал, что 71,9 % родителей и детей оказались недовольны методами дистанционного образования. На это повлияли такие факторы как непонятный обучающий материал, отсутствие навыков обучения у родителей, стресс из-за пандемии коронавируса, нехватка гаджетов и проблемы с интернетом.

«44,4 % родителей не смогли обеспечить своего ребенка необходимыми гаджетами. 51,6 % родителей, которые смогли обеспечить, оставляли такие комментарии как: «дети занимались поочередно», «обеспечили только одного», «отдал\а свой гаджет», «один телефон на двоих детей» и т.д. Эти обстоятельства тоже провоцируют напряженную обстановке в семье, где ребенок и сами родители могут находиться под психологическим давлением», — пишут авторы исследования.

Авторы отмечают, что таким образом внедрение дистанционной формы обучение привело к тому, что оно сильно ударило по карману родителей и опекунов детей, которым приходилось покупать дополнительные гаджеты, устанавливать интернет и оплачивать дополнительные услуги сотовых операторов.

«Нарушение этих прав, сопровождающееся принудительным навязыванием

дистанционной формы обучения без согласия детей и их родителей и вынуждением покупки дорогостоящих гаджетов с ежемесячной оплатой за интернет — недопустимо. В статье 20 Конституции установлено, что в Кыргызстане не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а также запрещается принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина», — пишут авторы исследования.

По итогам исследования и опроса, юристы выдвинули ряд рекомендаций и направили их в Жогорку Кенеш, правительство, министерство образования и омбудсмену Кыргызстана.

Дистанционное образование в Кыргызстане власти ввели из-за угрозы распространения COVID-19 в стране. Так, ученики школ Кыргызстана обучаются из дома с 8 апреля 2020 года. Новый учебный год в сентябре, они тоже начали дистанционно — все, кроме учеников первых классов.

Онлайн-обучение будет длиться всю первую четверть, однако если эпидситуация в стране не улучшится, то власти его продлят.

Многие родители и школьники не раз жаловались на проблемы с дистанционным обучением. Учителя тоже не были довольны таким решением властей и рассказывали, что многие школьники лишились получения образования.

Заглавное фото: Министерство образования и науки Кыргызстана.

Читать ещё: