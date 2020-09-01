Действующие депутаты 1 сентября открыли в парламенте очередную сессию VI созыва. «АКИпресс» пишет, что в зале заседаний присутствовало около 80 нардепов.

После исполнения государственного гимна спикер парламента Дастан Джумабеков объявил о перерыве до 3 сентября, на котором дадут присягу новые депутаты. Они получили мандаты от однопартийцев, которые ушли из Жогорку Кенеша, чтобы готовиться к парламентским выборам 4 октября.

Последняя сессия VI созыва продлится всего месяц, так как выборы назначены на 4 октября.

Депутаты ушли на каникулы 30 июня 2020 года. На последнем заседании премьер-министр Кубатбек Боронов и новые члены правительства приняли присягу в присутствии президента Кыргызстана.

Последние две недели июня в парламенте на повестку дня ставилось очень большое количество вопросов и активно принимались даже те законопроекты, которые еще не выдержали необходимые сроки по регламенту.

25 июня парламентарии провели последнее запланированное пленарное заседание перед каникулами. Тогда 63 законопроекта были рассмотрены и приняты в первом, втором и третьем чтениях. Депутаты работали до позднего вечера.