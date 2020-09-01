Акын-импровизатор Аалы Туткучев выступил 31 августа перед президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, высокопоставленными чиновниками и приглашенными гостями на праздничном концерте в честь Дня независимости.

Под аккомпанемент комуза акын рассказал о борьбе за независимость кыргызского народа и об объединении народа в борьбе с COVID-19. Также он перечислил известных деятелей искусства, политики и религии, которые умерли из-за последствий коронавируса.

Однако большую часть своего семиминутного выступления поэт посвятил коррупции в Таможенной службе, судебной системе и на выборах.

«Много тех “больших”, кто тайно ворует у народа,

И тех “больших”, кто незаметно набивает карман.

Они не великие, но воруют они по-крупному.

А есть еще бессердечные судьи, которые играются с судьбами людей

И оскорбляют тех, у кого нет связей.

На таможне много постов, где творится беспредел и ведрами выгребаются деньги.

Много дежурных выборщиков, которые присвоили урны и крадут голоса.

Малограмотных больше, чем волос.

Людей со связями больше, чем камней.

Много тех, кто скрытно делает свои тайные дела», — спел Туткучев.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков со дня инаугурации в ноябре 2017 года много раз говорил, что одна из его главных задач — борьба с коррупцией. С тех пор своих постов лишилось немалое количество госчиновников.Правда, в основном это были соратники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ссора которого с Жээнбековым привела к расколу провластной тогда партии СДПК.

Акын не случайно упомянул и коррупцию в Таможенной службе: именно этому было посвящена серия расследований, которую журналисты «Клоопа», OCCRP, «Азаттык» и Bellingcat выпустили в шести частях с ноября 2019-го по июнь 2020 года. Описанное в тех материалах стало одной из главных тем политических дебатов в Кыргызстане и даже привело к двум антикоррупционным акциям протеста в Бишкеке.

На пресс-конференции в конце 2019 года Жээнбеков признал, что Таможенная служба со дня обретения независимости Кыргызстаном является «жирным гнездом коррупции и коррупционеров» или «кошельков», и обещал бороться с ней.

«Моя цель… эти два года — это короткий срок, чтобы ее искоренить. Моя цель — будь то в таможне, будь то в налоговой, будь то в другой сфере — это искоренение этих кошельков. Искоренение — моя цель. Я очень заинтересован в этом», — заявил тогда Жээнбеков.

Один из ключевых фигурантов журналистских расследований Райымбек Матраимов был снят с должности зампредседателя Таможенной службы незадолго до назначения Жээнбекова президентом в 2017 году, однако власти до сих пор не обнародовали результаты расследования обогащения его семьи. Более того, связанная с Матраимовым партия «Мекеним Кыргызстан» участвует в предстоящих парламентских выборах.

При следующем главе таможне Кубанычбеке Кулматове поступления в Центральную таможню увеличились в два раза, а в Ошскую — в десять раз.

При этом данные о ввозимых и вывозимых через Кыргызстан товаров в соседние страны — Казахстан и Китай — сильно отличаются у каждой страны. Например, Комитет госдоходов Казахстана заявил, что Кыргызстан занижает данные по экспорту и импорту товаров в 10 раз, а цены на товары из Китая до 400 раз.

Жээнбеков не раз упоминал об ускорении реформы судебной системы Кыргызстана. В качестве новых мер президент видит цифровизацию залов суда, чтобы можно было наблюдать за процессом, а также кадровые перестановки.

Прозрачность через цифровизацию

В своем выступлении поэт Туткучев предложил свой вариант решения проблемы в описанных им сферах — цифровизация госучреждений.

«Если бы все это перешло в цифровую форму,

То народ смог проверить все в режиме онлайн,

Уменьшились бы тогда незаконные дела.

Не было бы тайных дел, если бы знали, что народ все видит.

Народ не дал бы разворовать и защитил бы свое богатство.

Этот путь приведет мой народ к свободе,

Если народ будет смотреть за судами, за постами

И будет считать все, что приходит и выходит.

Стало бы больше власти у народа и жить было бы в удовольствие», — считает акын.

Цифровизация — один из пунктов, который Жээнбеков продвигает с первого дня своего президентства. Он неоднократно говорил, что цифровизация — главный инструмент в борьбе с коррупцией. Он считает, что перенос всех госуслуг в электронный формат поможет снизить человеческий фактор.

Однако многие госуслуги до сих пор не переведены в режим онлайн, также практически невозможно отследить через открытые данные, насколько прозрачно государство тратит деньги налогоплательщиков.

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