Акын-импровизатор Аалы Туткучев выступил 31 августа перед президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, высокопоставленными чиновниками и приглашенными гостями на праздничном концерте в честь Дня независимости.
Под аккомпанемент комуза акын рассказал о борьбе за независимость кыргызского народа и об объединении народа в борьбе с COVID-19. Также он перечислил известных деятелей искусства, политики и религии, которые умерли из-за последствий коронавируса.
Однако большую часть своего семиминутного выступления поэт посвятил коррупции в Таможенной службе, судебной системе и на выборах.
«Много тех “больших”, кто тайно ворует у народа,
И тех “больших”, кто незаметно набивает карман.
Они не великие, но воруют они по-крупному.
А есть еще бессердечные судьи, которые играются с судьбами людей
И оскорбляют тех, у кого нет связей.
На таможне много постов, где творится беспредел и ведрами выгребаются деньги.
Много дежурных выборщиков, которые присвоили урны и крадут голоса.
Малограмотных больше, чем волос.
Людей со связями больше, чем камней.
Много тех, кто скрытно делает свои тайные дела», — спел Туткучев.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков со дня инаугурации в ноябре 2017 года много раз говорил, что одна из его главных задач — борьба с коррупцией. С тех пор своих постов лишилось немалое количество госчиновников.Правда, в основном это были соратники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, ссора которого с Жээнбековым привела к расколу провластной тогда партии СДПК.
Акын не случайно упомянул и коррупцию в Таможенной службе: именно этому было посвящена серия расследований, которую журналисты «Клоопа», OCCRP, «Азаттык» и Bellingcat выпустили в шести частях с ноября 2019-го по июнь 2020 года. Описанное в тех материалах стало одной из главных тем политических дебатов в Кыргызстане и даже привело к двум антикоррупционным акциям протеста в Бишкеке.
На пресс-конференции в конце 2019 года Жээнбеков признал, что Таможенная служба со дня обретения независимости Кыргызстаном является «жирным гнездом коррупции и коррупционеров» или «кошельков», и обещал бороться с ней.
«Моя цель… эти два года — это короткий срок, чтобы ее искоренить. Моя цель — будь то в таможне, будь то в налоговой, будь то в другой сфере — это искоренение этих кошельков. Искоренение — моя цель. Я очень заинтересован в этом», — заявил тогда Жээнбеков.
Один из ключевых фигурантов журналистских расследований Райымбек Матраимов был снят с должности зампредседателя Таможенной службы незадолго до назначения Жээнбекова президентом в 2017 году, однако власти до сих пор не обнародовали результаты расследования обогащения его семьи. Более того, связанная с Матраимовым партия «Мекеним Кыргызстан» участвует в предстоящих парламентских выборах.
При следующем главе таможне Кубанычбеке Кулматове поступления в Центральную таможню увеличились в два раза, а в Ошскую — в десять раз.
При этом данные о ввозимых и вывозимых через Кыргызстан товаров в соседние страны — Казахстан и Китай — сильно отличаются у каждой страны. Например, Комитет госдоходов Казахстана заявил, что Кыргызстан занижает данные по экспорту и импорту товаров в 10 раз, а цены на товары из Китая до 400 раз.
Жээнбеков не раз упоминал об ускорении реформы судебной системы Кыргызстана. В качестве новых мер президент видит цифровизацию залов суда, чтобы можно было наблюдать за процессом, а также кадровые перестановки.
Прозрачность через цифровизацию
В своем выступлении поэт Туткучев предложил свой вариант решения проблемы в описанных им сферах — цифровизация госучреждений.
«Если бы все это перешло в цифровую форму,
То народ смог проверить все в режиме онлайн,
Уменьшились бы тогда незаконные дела.
Не было бы тайных дел, если бы знали, что народ все видит.
Народ не дал бы разворовать и защитил бы свое богатство.
Этот путь приведет мой народ к свободе,
Если народ будет смотреть за судами, за постами
И будет считать все, что приходит и выходит.
Стало бы больше власти у народа и жить было бы в удовольствие», — считает акын.
Цифровизация — один из пунктов, который Жээнбеков продвигает с первого дня своего президентства. Он неоднократно говорил, что цифровизация — главный инструмент в борьбе с коррупцией. Он считает, что перенос всех госуслуг в электронный формат поможет снизить человеческий фактор.
Однако многие госуслуги до сих пор не переведены в режим онлайн, также практически невозможно отследить через открытые данные, насколько прозрачно государство тратит деньги налогоплательщиков.
По теме: Кыргызстан: Деньги на COVID-19? Какие деньги на COVID-19?
Что говорил Жээнбеков о борьбе с коррупцией за два года своего президентства
Гуманизация, цифровизация и новые кадры. Кратко о десяти реформах суда
Про коррупционную схему на таможне:
Кланы, коррупция и контрабанда на Шелковом пути
Фонд Матраимовых получал сомнительные средства от источников, связанных с убитым Айеркеном Саймаити