Президент Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на то, что сейчас в обществе много разговоров о том, как партии увеличивают свой электорат нечестными способами. Например, партии способствуют тому, что жители регионов массово меняют участки для голосования через форму № 2.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета безопасности 1 сентября, где обсуждался вопрос организации выборов в парламент страны, которые назначены на 4 октября.

«Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но государственные и правоохранительные органы, местные власти не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам», — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что все подобные сообщения должны оперативно проверяться и по ним должны выноситься решения по закону.

«Мы готовы к проведению прозрачных выборов. Что нам сейчас необходимо? Во-первых, на подобные заявления и сообщения надо реагировать оперативно. В случае подтверждения необходимо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией. Во-вторых, участковые комиссии должны “работать как часы” для обеспечения полноты прозрачности выборного процесса», — сказал президент.

По словам Жээнбекова, если провести эти меры, у «отдельных лиц» не будет повода для попыток дестабилизировать обстановку в поствыборный период.

При этом глава государства отметил готовность законодательной базы и участковых избирательных комиссий к проведению открытых и демократичных выборов.

В Кыргызстане избиратели могут поменять участок для голосования через форму №2. Для этого нужно лично подать заявление в участковый избирком. По закону, никто не может собирать паспорта людей и регистрировать их на избирательном участке без личного участия.

В ЦИКе уверяют, что участок меняется только после того, как будут получены отпечатки человека и идентифицированы параметры лица. Но гражданские активисты говорят, что регистрация через форму №2 используется для подкупа голосов. Партии регистрируют избирателей из сел на участках в городе, чтобы преодолеть региональный барьер в 0,7 % избирателей.