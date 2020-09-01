Рабочая группа Центризбиркома начала изучение видеозаписи о возможном подкупе голосов избирателей членом партии «Биримдик» Уланом Бакасовым. Ранее в соцсетях распространялась видеозапись, в котором глава Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынского района Азамат Мусурканов призывал сельчан поддержать кандидата взамен на комбайн.

«Вы же знаете Улана Бакасова — жителя нашего Ак-Кулун? […] Он говорит: “Поддержите все, в будущем еще будем работать, я закончу дело”. Потом мы поговорили, поторговались и Улан сказал: “Принесу 500 тысяч сомов наличными”. Я ему сказал, что купим комбайн, он на это ответил, что принесет 500 тысяч сомов наличными», — говорил Мусурканов.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова рассказала в интервью «Азаттыку», что если подкуп избирателей будет подтверждён, то партию отстранят от участия в выборах и привлекут к уголовной ответственности. По её словам, ЦИК должен провести заседание, чтобы дать оценку действиям главы айыл окмоту.

«Госслужащие, применявшие админресурс или призывающие голосовать за конкретных кандидатов, должны быть уволены. Кроме того, назначается штраф. Его применяют правоохранительные органы. Кандидаты, их близкие, члены политических партий или представители, замешанные в подкупе, должны привлекаться к ответственности по Уголовному кодексу. Предусматривается наказание от штрафа до лишения свободы», — сказала Абдрахманова.

Аким Нарынского района Курманбек Кудайбергенов сообщил «Азаттыку», что акимиат тоже ведет расследование по этому делу.

«Мы ведем работу по уточнению этого вопроса. Официальную информацию предоставлю позже. Но мы не можем применять дисциплинарные меры в отношении органов местного самоуправления. Мы тщательно изучим, что там было сказано, и внесем предложение о даче юридической оценки», — сказал он.

«Черный пиар»

Ранее представитель Бакасова, бывший пресс-секретарь мэрии города Нарын Майрамбек Омурбаев, опровергал озвученную на видео информацию, называя это «чёрным пиаром».

«Во-первых, Улан Бакасов не житель села, название которого упоминается на видео — он житель города Нарын. Во-вторых, эта информация не соответствует действительности. Ни один из тех, кто показан и записан на видео, не имеет отношения к Улану Бакасову», — говорил Омурбаев.

Частный предприниматель Улан Бакасов шестой в списке партии «Биримдик». Он стал узнаваемым во время пандемии: бизнесмен раздавал гумпомощь жителям города Нарын. Кроме этого, он передал Нарынской областной больнице 30 кислородных концентраторов и девять реанимобилей.

«Биримдик» называют «провластной» партией. На сегодняшний день в списке кандидатов партии числится брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков, депутатка Аида Касымалиева, экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова, экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров. Также на предстоящих выборах от партии собираются участвовать ряд депутатов, бизнесмены и госслужащие.

Агитация и давление со стороны «Биримдика»

В ЦИК ранее уже поступало заявление о незаконной агитации в пользу партии. 21 августа партия «Реформа» написала жалобу на председателя МТУ №12 в Бишкеке Темира Касымова. Члены «Реформы» утверждали, что Касымов, используя служебное положение, занимался незаконной агитацией за «Биримдик». Тогда ЦИК вынесла предупреждение Касымову, но в отношении партии «Биримдик» меры приняты не были.

Тогда же в соцсетях распространялась информация о том, что кандидат в депутаты от партии «Биримдик» Аида Касымалиева оказывала давление на директора школы №53 в Узгенском районе Ошской области Рахат Камбардинову. Супруг директора утверждал, что Касымалиева была недовольна тем, что учителя этой школы «работают на другую партию». В ЦИКе сообщали, что информацию ещё проверяют.

Также журналисты опубликовали видео как руководители муниципальных служб и ректора нескольких вузов собирались в штабе «Биримдика» в Оше. Некоторые из них находились там в рабочее время, а другие заявили, что у них отпуск.

Этот случай возмутил пользователей соцсетей, а некоторые из них предположили, что «партия использует административный ресурс». Однако этот случай ЦИК не прокомментировал.