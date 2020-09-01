Верховный суд 1 сентября рассмотрел обращение Центральной избирательной комиссии, которая обжаловала решение административного суда Бишкека. Последний признал незаконным возврат документов партии «Кыргызстан» и недопуск ее к выборам в парламент. Верховный суд оставил в силе решение Административного суда Бишкека. Это значит, что ЦИК должна принять документы у партии «Кыргызстан» и допустить ее к выборам.

У здания Верховного суда во время заседания собрались члены партий «Ата Мекен», «Реформа», «Чон казат». Они требовали от суда не принимать неправосудных решений. По словам собравшихся, они не имеют личных претензий к партии «Кыргызстан», и лишь выступают за объективное решение суда.

Представители «Кыргызстана» также устроили митинг возле здания суда, требуя допустить партию к выборам.

Почему ЦИК не допустила «Кыргызстан» к выборам?

Все партии должны были предоставить свои документы в Центризбирком 24 августа до 18:00. Партия «Кыргызстан» не успела подать документы в срок, но в ЦИК все равно их приняли, исправив время в журнале регистрации на 17:59.

Другие партии и активисты заявили, что комиссия должна вернуть документы «Кыргызстану» из-за опоздания. Комиссия долго сопротивлялась, однако приняла решение не допустить «Кыргызстан» к выборам. Однако причиной недопуска стало то, что документы партии в ЦИК привезло «ненадлежащее лицо». Восемь членов комиссии проголосовали за это решение, один — против.

Однако члены ЦИК проголосовали против того, чтобы было проведено внутреннее расследование в самой комиссии, которая приняла документы после 18:00.