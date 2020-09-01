Минздрав сообщил, что в Кыргызстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 60 человек.
- Бишкек — 13;
- Ош – 1;
- Чуйская область – 2;
- Ошская область — 7;
- Таласская область — 3;
- Нарынская область – 1;
- Иссык-Кульская область – 3;
- Джалал-Абадская область – 14;
- Баткенская область – 16.
В том числе среди новых зараженных два медика из Джалал-Абадской области.
Общее число заражений за время пандемии достигло 43 958 случаев.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 190 человек.
- Бишкек – 106;
- Ош – 18;
- Чуйская область – 5;
- Ошская область – 14;
- Талаская область – 9;
- Иссык-Кульская область – 6;
- Джалал-Абадская область – 19;
- Баткенская область – 13.
В том числе среди выписанных 12 медиков.
Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 38 649 человек.
Республиканский штаб сообщил об одном умершем с коронавирусом в Бишкеке. По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.
Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.
Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп»