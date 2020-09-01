Минздрав сообщил, что в Кыргызстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 60 человек.

Бишкек — 13;

Ош – 1;

Чуйская область – 2;

Ошская область — 7;

Таласская область — 3;

Нарынская область – 1;

Иссык-Кульская область – 3;

Джалал-Абадская область – 14;

Баткенская область – 16.

В том числе среди новых зараженных два медика из Джалал-Абадской области.

Общее число заражений за время пандемии достигло 43 958 случаев.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 190 человек.

Бишкек – 106;

Ош – 18;

Чуйская область – 5;

Ошская область – 14;

Талаская область – 9;

Иссык-Кульская область – 6;

Джалал-Абадская область – 19;

Баткенская область – 13.

В том числе среди выписанных 12 медиков.

Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 38 649 человек.

Республиканский штаб сообщил об одном умершем с коронавирусом в Бишкеке. По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.

Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.

Иллюстрация: Кеня Джаманкулова / «Клооп»