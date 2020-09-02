По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 78 новых случаев заражения коронавирусом.
- Бишкек — 23;
- Джалал-Абадская область — 13;
- Баткенская область — 12;
- Иссык-Кульская область — 11;
- Чуйская область — 10;
- Нарынская область — 5;
- Ошская область — 3;
- Ош — 1.
Всего за пандемию в Кыргызстане зарегистрировано 44 036 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 246 человек, 13 из них медработники.
- Бишкек — 137;
- Джалал-Абадская область — 31;
- Иссык-Кульская область — 25;
- Баткенская область — 19;
- Ошская область — 11;
- Ош — 8;
- Чуйская область — 7;
- Таласская область — 4;
- Нарынская область — 4.
Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 38 895 человек.
Минздрав сообщил, что за сутки медработников с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.
Среди медиков за пандемию зарегистрировано 3 136 случаев заражения COVID-19, из них всего с выздоровлением выписались 2 496 медработников.
Всего сейчас в больницах Кыргызстана лечатся 670 пациентов с коронавирусом, а 4 799 пациентов находятся на амбулаторном лечении.
Штаб сообщил, что за прошедшие сутки летальных исходов от последствий коронавируса не было.
По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.
Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.