По данным Республиканского штаба, за минувшие сутки в Кыргызстане зафиксировали 78 новых случаев заражения коронавирусом.

Бишкек — 23;

Джалал-Абадская область — 13;

Баткенская область — 12;

Иссык-Кульская область — 11;

Чуйская область — 10;

Нарынская область — 5;

Ошская область — 3;

Ош — 1.

Всего за пандемию в Кыргызстане зарегистрировано 44 036 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 246 человек, 13 из них медработники.

Бишкек — 137;

Джалал-Абадская область — 31;

Иссык-Кульская область — 25;

Баткенская область — 19;

Ошская область — 11;

Ош — 8;

Чуйская область — 7;

Таласская область — 4;

Нарынская область — 4.

Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 38 895 человек.

Минздрав сообщил, что за сутки медработников с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Среди медиков за пандемию зарегистрировано 3 136 случаев заражения COVID-19, из них всего с выздоровлением выписались 2 496 медработников.

Всего сейчас в больницах Кыргызстана лечатся 670 пациентов с коронавирусом, а 4 799 пациентов находятся на амбулаторном лечении.

Штаб сообщил, что за прошедшие сутки летальных исходов от последствий коронавируса не было.

По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.

Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.