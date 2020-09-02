ОВД Нарынской области начало расследование по статье «Подкуп избирателей» в отношении 34-летнего жителя Нарынского района. По предварительным данным, им является глава Чет-Нуринского айыл окмоту Азамат Мусурканов, который ранее призывал сельчан поддержать кандидата от партии «Биримдик» Улана Бакасова взамен на комбайн.

«В видеоматериале, распространяемом в интернете, имеются признаки подкупа избирателей. Были установлены все участники данного «мероприятия», проводятся необходимые проверки. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Нарынского района, начато досудебное производство по статье «Подкуп голосов избирателей»», — заявили в МВД.

Ранее в ЦИК сообщали, что рабочая группа тоже начала проверку видеоматериала о возможном подкупе голосов сельчан в Нарынской области. По словам члена Центризбиркома Атыр Абдрахмановой, партию «Биримдик» могут отстранить от участия в выборах и привлечь к уголовной ответственности, если подкуп избирателей будет подтверждён.

Аким Нарынского района Курманбек Кудайбергенов сообщал, что акимиат тоже ведет расследование по этому делу.

«Мы ведем работу по уточнению этого вопроса. Но мы не можем применять дисциплинарные меры в отношении органов местного самоуправления. Мы тщательно изучим, что там было сказано, и внесем предложение о даче юридической оценки», — говорил он.

300 голосов взамен на комбайн

Ранее в соцсетях распространялась видеозапись, в котором глава Чет-Нуринского айыл окмоту Нарынского района Азамат Мусурканов призывал сельчан поддержать кандидата взамен на комбайн.

«Вы же знаете Улана Бакасова — жителя нашего Ак-Кулун? […] Он говорит: “Поддержите все, в будущем еще будем работать, я закончу дело”. Потом мы поговорили, поторговались и Улан сказал: “Принесу 500 тысяч сомов наличными”. Я ему сказал, что купим комбайн, он на это ответил, что принесет 500 тысяч сомов наличными», — говорил Мусурканов.

По его словам, Бакасов просил обеспечить ему поддержку на выборах в 300 голосов.

Однако представитель Бакасова, бывший пресс-секретарь мэрии города Нарын Майрамбек Омурбаев, опровергал озвученную на видео информацию, называя это «чёрным пиаром».

Частный предприниматель Улан Бакасов шестой в списке партии «Биримдик». Он стал узнаваемым во время пандемии: бизнесмен раздавал гумпомощь жителям города Нарын. Кроме этого, он передал Нарынской областной больнице 30 кислородных концентраторов и девять реанимобилей.

«Биримдик» называют «провластной» партией. На сегодняшний день в списке кандидатов партии числится брат президента, депутат Асылбек Жээнбеков, депутатка Аида Касымалиева, экс-вице-премьер-министр Аида Исмаилова, экс-министр труда и соцразвития Улукбек Кочкоров. Также на предстоящих выборах от партии собираются участвовать ряд депутатов, бизнесмены и госслужащие.