С 2015 по 2020 год владелец сети заправок Red Petroleum Акылбек Маматов заключил более 3900 госконтрактов на поставку топлива, выручив на этом более 1 млрд сомов. Таким образом, один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.
И все бы ничего, но есть одна деталь: отец бизнесмена, депутат Абдимуктар Маматов, заседает в Жогорку Кенеше уже второй срок, где входит в профильный топливно-энергетический комитет.
Закон Кыргызстана о госзакупках запрещает родственникам чиновников и депутатов участвовать в тендерах. Однако программисты дата-отдела «Клоопа», сравнив базу портала госзакупок, реестр юридических лиц и декларации госслужащих и парламентариев, выяснили: эта норма постоянно нарушается.
Первый после ШНОСа
Акылбек Маматов участвует в госзакупках с октября 2014 года. С июля по декабрь 2015 принадлежащая ему компания «Биорг Ойл» 60 раз выигрывала тендеры на сумму более 15 млн сомов.
Потом было небольшое затишье. По времени оно совпало с периодом, когда отец бизнесмена, депутат Абдимуктар Маматов остался без кресла в парламенте, не пройдя на выборах по спискам. И лишь в начале 2016 года, уже после выборов, он попал в VI созыв Жогорку Кенеша, заменив сложившего мандат однопартийца Жоомарта Сапарбаева — и уже другая компания Акылбека Маматова, «Альфа Ойл» начала выигрывать тендеры.
«Альфа Ойл» участвовала в торгах с декабря 2015 года, но первые пять месяцев были одни проигрыши, а начиная с апреля 2016 по конец августа 2020 года она заключила более 3800 договоров на поставку топлива на сумму более 1 млрд сомов.
При этом в половине случаев договоры подписывались напрямую: в бесконкурентных торгах было освоено 254 млн сомов. Таким образом, Маматов стал вторым в составленном нами рейтинге поставщиков ГСМ для государства.
Успешность Акылбека Маматова объяснима: его компании «Биорг Ойл» и «Альфа Ойл» — крупные импортеры нефтепродуктов из России для, как они сами себя называют, «единственной национальной сети автозаправок» Red Petroleum, насчитывающей более 100 АЗС по всей стране.
Но стал бы Акылбек столь удачливым в бизнесе с государством без своего отца, Абдимуктара Маматова — опытного нефтяника, без малого 10 лет заседающего в Жогорку Кенеше?
Путь депутата
У Абдимуктара Маматова блестящая биография бизнесмена от номенклатуры. Получив аттестат, он три года проработал в колхозе и сельской школе, а затем отправился в Москву, в нефтехимический институт, где получил квалификацию инженера-механика.
Вернувшись в родной Кыргызстан, трудился главным инженером на предприятии «Ошгаз», затем стал директором Таш-Кумырской нефтебазы. В 1991 году Маматов возглавил Госкомнефтепродукт Джалал-Абадской области, а в 1996-м стал гендиректором совместного кыргызско-канадского предприятия «Кыргыз Петролиум Компани» — оно занималось добычей и переработкой нефти на построенном на деньги инвесторов нефтеперерабатывающем заводе.
В 2006 году Маматов возглавил совет директоров джалалабадского ЗАО «Мунайзат», занимавшегося импортом нефти и нефтепродуктов. Спустя 10 лет бывший партнер Маматова по бизнесу Таабалды Каратаев обвинил депутата в рейдерском захвате.
По словам Каратаева, «Мунайзат» был основан в 1993 году группой бизнесменов, среди которых была супруга Маматова Турдухан Абилова. Но в 1998 году, при перерегистрации предприятия, контрольный пакет акций оказался в руках Акылбека Маматова. Позже он якобы лишил доли всех своих партнеров, став единоличным хозяином компании, а затем продал нефтебазу предприятия своим родственникам по заниженной цене.
Представители «Петрол Групп», которой перешел контроль над активами «Мунайзата» (по оценке Каратаева, в 2010 году их стоимость составляла 640 млн сомов), пояснили изданию 24.kg, что покупка имущества была полностью законной. По их словам, на рассказавшего о «рейдерстве» Каратаева в Кыргызстане и России было возбуждено несколько уголовных дел по факту мошенничества, а сам он задолжал партнерам предприятия около $6 млн, из-за чего и был лишен доли в компании. Эту версию в разговоре с «Клоопом» подтвердил и сам Абдимуктар Маматов.
Маматов несколько раз избирался депутатом местных кенешей в Джалал-Абаде, а в 2010 году стал депутатом V созыва Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».
За годы работы в парламенте в активной законотворческой деятельности Маматов замечен не был. На официальной странице депутата перечислены всего четыре инициированных им законопроекта.
Зато он вошел в профильный комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, где на правах эксперта выступал против экспансии зарубежных компаний на нефтяной рынок Кыргызстана. В частности, он высказывался против расширения монополии дочки российского топливного гиганта, компании «Газпром Нефть Азия» — основного конкурента его сына в госзакупках. Правда, в разговоре с «Клоопом» Маматов подчеркнул, что его выступления касались исключительно цен на российский газ, который Кыргызстан закупает дороже, чем другие республики бывшего СССР — Узбекистан, Таджикистан и Беларусь.
Бизнес, который никто не скрывает
Абдимуктар Маматов до сих пор числится учредителем перерегистрированного ОсОО «Мунайзат» с основным видом деятельности «оптовая неспециализированная торговля». Кроме того, уже будучи депутатом, он выступал владельцем и совладельцем еще четырех компаний:
- ОсОО «Пазилат», занимающейся оптовой торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями. Этой фирмой депутат владеет вместе с Талайбеком Алиевым;
- ОсОО «Баткен Петрол», торгующей авиационным и автомобильным топливом, и ныне ликвидированного ОсОО «Баткен Петролиум» (Batken Petroleum), которым до 2017 года он владел вместе с Таабалды Каратаевым, обвинившим его в захвате и перепродаже «Мунайзата»;
- ОсОО «Дом быта», занимающейся сдачей в наем собственного недвижимого имущества.
СМИ не раз уличали депутата в том, что он не включает бизнес в свою ежегодную декларацию. Хотя и не скрывает его. К примеру, в декларации за 2018 год Абдимуктар Маматов указал, что заработал весьма скромные 1 млн 162 тыс сомов, а два его дома площадью 256 и 137 кв. м находятся в доверительном управлении у компаний «Пазилат» и «Баткен Петрол». Как и машина Toyota Land Сruiser 200, которой управляет ОсОО «Мунайзат».
Близкие родственники депутата заработали в 2018-м еще более скромные 190 тысяч сомов. Семья владеет всего одной квартирой площадью 137 кв. м.
Однако по данным Минюста, семье Маматова принадлежит около двух десятков компаний. Акылбек Маматов, кроме участвующих в госзакупках компаний «Альфа Ойл» и «Биорг Ойл», в разное время был учредителем и директором множества фирм. На август 2020 года его фамилия фигурирует в учредительных документах 15 юрлиц, семь из которых прекратили свою деятельность.
В 2012 году, когда Абдимуктар Маматов уже был депутатом Жогорку Кенеша, ГКНБ уличил его сына Акылбека в контрабанде топлива. Однако тот отделался легким испугом: лишь возместил нанесенный государству ущерб в размере 22 млн сомов. В СМИ также фигурирует ряд скандалов вокруг АЗС Акылбека Маматова: сеть Red Petroleum обвиняли в недоливе топлива.
Закон есть, преступления нет
Маматова фактически невозможно привлечь к ответственности ни за неполную информации о бизнесе в декларации, ни за лоббирование интересов семьи на нефтяном рынке. Дело в том, что соответствующие статьи в законодательстве есть, а наказание за их нарушение нигде не прописано.
Ранее в Кодексе об административной ответственности была норма, позволяющая оштрафовать чиновника или депутата на 5 тысяч сомов за неверное заполнение декларации. Но в новой редакции, вступившей в силу в январе 2019 года, она исчезла. Есть штраф за непредставление декларации, теперь он единый для чиновников и частных лиц — 1000 сомов.
Что касается госконтрактов, то в законе Кыргызстана о госзакупках есть статья №6 «Конфликт интересов», один из пунктов которой гласит: «Закупающая организация не может заключать договор или рамочное соглашение о закупках с поставщиком (подрядчиком), учредителем и (или) участником которого являются лица, занимающие политические государственные, политические муниципальные должности, специальные государственные должности, и их близкие родственники». Депутат Жогорку Кенеша — должность политическая.
Однако в этом же пункте указано, что закупающая организация вправе потребовать от поставщика письменное заявление об отсутствии аффилированности.
И хотя позиция Минфина Кыргызстана однозначна: компании, подпадающие под статью «Конфликт интересов», к торгам допускать не должны, на деле привлечь закупающие организации к ответственности почти невозможно.
«Чтобы привлечь закупающие организации к ответственности, нужно зафиксировать само нарушение и ущерб, который был нанесен государству или иному лицу, законные интересы которого нарушены, — поясняет юрист Фатима Якупбаева. — Государство, в лице закупающей организации или надзорных органов, вряд ли заявит об ущербе. Поэтому заявителем по таким фактам должен быть, к примеру, кто-то из конкурентов».
Однако, жалоб на неправомерное участие компании «Альфа Ойл» в тендерах в адрес независимой межведомственной комиссии не поступало.
«В любом случае, участие компании, владельцем которой является сын депутата Жогорку Кенеша, в государственных торгах может быть поводом для проведения проверки. Такого рода преступления находятся в компетенции ГКНБ», — заключает юрист.
Сам Абдимуктар Маматов уверяет, что не в курсе бизнеса сына и не знает, что тот активно участвует в госзакупках.
«Я не выходил из рамок своей [депутатской] деятельности, — поясняет Маматов. — Я не аффилированное лицо, не являюсь членом комиссии [по госзакупкам], не могу влиять на решение [комиссии по госзакупкам]».
Что касается компаний, где Маматов-старший сам выступает учредителем, то они, по словам депутата, находятся в доверительном управлении. «Закон не запрещает», — утверждает парламентарий.
Глава семьи больше не собирается баллотироваться в Жогорку Кенеш и, возможно, вернется к бизнесу после парламентских выборов 2020 года. «Я еще посмотрю, [возвращаться ли в бизнес]. Все-таки возраст… Если бизнес будет спокойным, может, еще поработаю. Хочу заняться фермерским хозяйством небольшим. Коровы, куры — немного, для души», — говорит он.
Акылбек Маматов на вопросы «Клоопа» не ответил.
Текст: Екатерина Резникова
Фактчек: Метин Джумагулов
Редактура: Эльдияр Арыкбаев и Бектур Искендер
Работа с графовой базой: Хаким Давуров
Программисты: Алексей Гуляев, Анна Бойко, Атай Нарынов
Руководитель: Ринат Тухватшин
Иллюстрации: Алина Печенкина
Материал подготовлен при содействии проекта «Развитие независимой журналистики», который финансируется Фондом «Сорос — Кыргызстан». Мнения и выводы в материале могут не совпадать с мнением Фонда.