С 2015 по 2020 год владелец сети заправок Red Petroleum Акылбек Маматов заключил более 3900 госконтрактов на поставку топлива, выручив на этом более 1 млрд сомов. Таким образом, один из крупнейших импортеров нефти стал вторым в стране поставщиком нефтепродуктов для государства.

И все бы ничего, но есть одна деталь: отец бизнесмена, депутат Абдимуктар Маматов, заседает в Жогорку Кенеше уже второй срок, где входит в профильный топливно-энергетический комитет.

Закон Кыргызстана о госзакупках запрещает родственникам чиновников и депутатов участвовать в тендерах. Однако программисты дата-отдела «Клоопа», сравнив базу портала госзакупок, реестр юридических лиц и декларации госслужащих и парламентариев, выяснили: эта норма постоянно нарушается.