Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 28 августа сделал заявление по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева. По этому делу Атамбаева осудили на 11 лет лишения свободы и конфискацию имущества.

Фотографии обращения бывшего президента опубликовал его адвокат Замир Жоошев.

Атамбаев пишет, что решил выступить с этим заявлением, так как «большинство людей не знает правды и верят клевете властей» из-за закрытых судов и засекреченных материалов.

По его словам, он с 2011 года, как президент, принимал все меры для экстрадиции Жаныша Бакиева, «из-за приказов которого» 7 апреля 2010 года умерли более сотни кыргызстанцев.

Далее бывший президент объясняет, в чем была суть «уголовного дела Батукаева» — в результате операции в 2012 году ГКНБ должен был доставить Жаныша Бакиева в Кыргызстан. Атамбаев поручил руководить операцией ее инициатору Шамилю Атаханову, который тогда возглавлял ГКНБ.

«Но ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий с моей стороны. Да и не могло быть, потому что я руководствовался только одним желанием — привлечь к реальной ответственности убийцу десятков невинных людей. Именно и только поэтому по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду от народа, чтобы легче было клеветать на меня», — пишет бывший президент.

Атамбаев считает, что в провале операции ГКНБ «кто-то мог быть лично заинтересован» или «так сложились обстоятельства».

Далее бывший глава государства обращается к кыргызстанцам с заявлением, что «режим Сооронбай Жээнбекова» приговором по делу Батукаева «дал статус неприкосновенности» Жанышу Бакиеву и его «подельникам».

«Это четкое указание всем соответствующим правоохранительным и силовым структурам — “не трогать Бакиевых, не предпринимать никаких реальных шагов для привлечения к ответственности этих убийц, главных виновников массового расстрела мирных граждан на площади Ала-Тоо 7 апреля 2010 года». Все граждане должны это знать и понимать, что и кто за этим стоит», — заявил Атамбаев.

Свое обращение бывший президент заключил словами надежды на то, что «рано или поздно победят народ и правда», так как «кроме судов Соке есть суд народа».

14 августа Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Первомайского райсуда Атамбаеву в виде 11 лет лишения свободы. Бывшего президента признали виновным по статье «Коррупция», конфисковали имущество и лишили госнаград.

Осужденные за освобождение Батукаева

В незаконном освобождении Азиза Батукаева всего обвиняются 19 человек. Из них на сделку со следствием пошли 14 обвиняемых, один уехал из страны. По этому делу также проходит бывшая генпрокурор Аида Салянова.

По этому делу Свердловский райсуд 18 августа вынес приговор экс-министру здравоохранения Динаре Сагынбаевой и экс-заместителю спецпрокурора Кубатбеку Жуматаеву.

Сагынбаеву и Жуматаева признали виновными в соучастии в коррупции, но из-за сделки со следствием каждого из них оштрафовали на 260 тысяч сомов.

13 августа этот же райсуд вынес приговор 10 фигурантам дела, также заключившим сделку со следствием:

Лаборантка Ирина Цопова, онколог Эмиль Макимбетов, бывший заведующий отделом безопасности аппарата правительства Марат Бекенов, сотрудник Минздрава Канатбек Бектемиров, экс-судья Жапар Эрматов и адвокат Али Касымов приговорены к штрафу в размере 260 тысяч сомов.

Начальника управления медико-санитарного обеспечения ГСИН Акылбека Асанова, врача ГСИН Фархада Атаходжаева, экс-вице-премьер-министра Шамиля Атаханова и экс-министра внутренних дел Зарылбека Рысалиева приговорили к штрафу 300 тысяч сомов.

Бывшую главу отдела правового обеспечения аппарата президента Индиру Джолдубаеву обвинили в злоупотреблении полномочиями и оштрафовали на пять миллионов сомов.

Врача Абдухалима Раимжанова обвинили в укрывательстве преступления, но из-за истечения срока давности не осудили.

Экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева осудили на два года за «соучастие в коррупции». Его освободили в зале суда, так как он уже отсидел этот срок.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш.

При спецоперации погиб один спецназовец. Сам Атамбаев находится под арестом в СИЗО ГКНБ, ему предъявили ряд обвинений после штурма.