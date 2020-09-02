Фото: Нацэнерго

В Джалал-Абадской области 1 сентября прошла важная церемония — село Жазы-Кечуу наконец подключили к электрическим сетям. По информации Нацэнергохолдинга, в селе живут 150 семей, а находится оно в труднодоступном районе.

«Село находится в труднодоступном районе, с четырех сторон окружено горами. Чтобы добраться до районного центра необходимо проехать 110 километров. Дорога располагается на склоне гор и находится в плачевном состоянии. Поздней осенью и зимой путь к районному центру полностью закрывается из-за осадков», — пишет Нацэнерго. Село с ноября оказывается отрезанным о мира — осадки тут очень обильные, дороги размываются, а высота снега может достигать трех метров.

Первую электрическую опору в селе установил 6 июля силами «Жалалабатэлектро» — до сентября село полностью электрифицировали и установили трансформатор. Все дома подключили к электричеству. Электрофикация труднодоступного села обошлась в 25 миллионов сомов.

Это не первая попытка электрофикации села. Подключить село к электрическим сетям пытались еще в 1993 году, были начаты работы по подведению ЛЭП, но из-за развала СССР работы прекратились. В 2017 году село хотели подключить к электричеству, но проект оценили в 204 миллиона сомов и не смогли воплотить.

В Кыргызстане осталось как минимум четыре подобных села без электричества, и в три из них в 2019 году передали оборудование для выработки электричества из солнечной энергии. В 2020 году планируют электрофицировать и село Зардалы в Баткенской области.

Электричество как надежда

Подключение к электричеству для жителей села — радость и надежда на новую жизнь.

«Как только появится электроэнергия, начнется новая жизнь. Если протянут провода до школы, то наши дети, наконец, научатся работать с компьютерами», — так до подключения говорил местный аксакал Эрмамат Калмаев.

Он планировал проверить проводку в доме — за годы жизни без электричества все устарело, он боялся появления коротких замыканий.

«Если в селе появится электроэнергия, жизнь станет совсем другой. Мы хотим купить домой стиральную машину, холодильник и электрочайник», — рассказывала «Азаттыку» другая жительница села Анаркан Кадыркулова. Она надеялась, что появление телевизора расширит кругозор ее детей, а быт станет более комфортным.