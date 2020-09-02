Пресс-служба ООН сообщила, что их эксперты получили информацию о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными во время мирных протестов в Беларуси. Кроме того, шесть человек пропали без вести.

«Эксперты ООН по правам человека призвали Беларусь прекратить пытки задержанных и привлечь к ответственности полицейских, которые, как сообщается, безнаказанно унижали и избивали протестующих, содержащихся под стражей», – заявили в ООН.

В организации отметили, что получили информацию о насилии против женщин и детей, «включая сексуальное насилие и изнасилование резиновыми дубинками».

По данным ООН, за время мирных протестов в Беларуси задержали около 6700 человек. Среди них есть журналисты и случайные прохожие. Эксперты призвали власти Беларуси «обеспечить незамедлительное освобождение всех лиц, участвовавших в мирных собраниях».

В организации властям Беларуси напомнили, что отказ признать факт задержания представителями государства – это насильственное исчезновение, даже если оно непродолжительно.

Протесты после выборов

Акции протеста и забастовки в городах Беларуси продолжаются с 9 августа — тогда ЦИК страны объявила, что по результатам голосования действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80,1 % голосов. Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на пост президента в шестой раз, он правит страной с развала СССР.

Его главная соперница Светлана Тихановская, вокруг которой объединилась вся оппозиция, по данным ЦИК, набрала 10,1 % голосов избирателей.

Сами выборы проходили в напряженной обстановке — наблюдателей и журналистов не пускали на участки или задерживали, а также в стране начались проблемы с интернетом. Независимые наблюдатели, которым все-таки удалось побывать на участках, сообщали о многочисленных нарушениях.

В результате многие белорусы не поверили в официальные цифры о том, что Лукашенко набрал больше голосов, чем Тихановская, и вышли на протесты.

Милиция по всей стране применяла против демонстрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Насилие милиции и военных были зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе. Кроме того, от действий силовиков пострадали как местные, так и иностранные журналисты. В первые дни, по данным МВД, были задержаны около 7 тысяч человек, два человека погибли.

11 августа Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву под давлением властей. По словам ее сторонников, кандидатку из страны вывезли беларусские силовые структуры.

Белорусы до сих пор выходят на мирные акции протестов и устраивают забастовки на предприятиях и заводах.

В воскресенье, 16 августа состоялась самая крупная акция протеста за всю историю независимой Беларуси. На улицы столицы — Минска — вышли более 200 тысяч человек. Сторонники Тихановской держали в руках красно-белые флаги и плакаты с призывами к отставке президента Александра Лукашенко и справедливым выборам.

Они скандировали «Жыве Беларусь», «Уходи!» ( один из лозунгов, который активисты выкрикивали в адрес Лукашенко) а также «Выпускай!» (этим лозунгом активисты просили освободить всех задержанных участников акций протеста).

Сам Лукашенко собрал митинг в свою поддержку, на который, по его данным, вышло 70 тысяч человек. По данным СМИ, на митинге присутствовало около 14 тысяч человек.

«Я стою, как перед Богом, — выборы состоялись. Не может быть больше 80% фальсификации! Не может быть!» — заявил Лукашенко.

Противники Лукашенко объявили всеобщую национальную забастовку до выполнения требований протестующих: проведение новых выборов в Беларуси, освобождение всех политзаключенных и отставка тех, кто допустил насилие в стране.

17 августа рабочие Минского тракторного завода (МТЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ) утром вышли на улицы и направились к Минскому заводу колесных тягачей (МЗКТ).

В этот момент туда на вертолете прилетел президент Александр Лукашенко. Он выступил перед группой рабочих, которые стали кричать ему, чтобы он уходил.

«Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал! Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все», – цитирует ответ Лукашенко издание «Интерфакс».

19 августа по итогам экстренного саммита ЕС главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто «ответственен за насилие и фальсификации на выборах».

Президент России Владимир Путин 27 августа заявил, что по просьбе Александра Лукашенко сформировал резерв из силовиков, который в случае необходимости может быть отправлен в Беларусь. Он заявил, что это может произойти только в крайнем случае — если «экстремистские элементы начнут разбой».

28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что в Кремле исходят из того, что этот резерв «никак не будет использован».

В Минске 1 сентября студенты беларусских вузов устроили еще одну акцию протеста. Ее участники собирались дойти до здания министерства образования и передать петицию с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения справедливых выборов.

Милиция блокировала движение по некоторым улицам и не дала им дойти до здания министерства. По данным правозащитников, сотрудники ОМОНа задержали более 50 человек и нескольких журналистов.