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В мае, во время режима ЧС, в Сокулуке на блокпосте был сбит младший сержант Нацгвардии. Он получил открытую черепно-мозговую травму. Сокулукский райсуд рассмотрел это дело, а пострадавший на заседании рассказал, что простил водителя «ради его матери». Обвиняемый вину признал, а суд его оправдал.

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Суд рассмотрел дело против водителя, который в 21 мая сбил младшего сержанта Нацгвардии на блокпосту в Сокулуке.

Что говорил обвиняемый?

На суде водитель сказал, что сержант сам прыгнул ему на капот и он в шоковом состоянии нажал на газ, после чего «их задержали солдаты, капитан повалил его на землю и бил автоматом». Тем не менее, он признал вину, настаивая, что сбил военнослужащего неумышленно.

Что говорил потерпевший?

Он сказал, что ничего не помнит и оценивать ситуацию может лишь со слов коллег.

«Когда открыл глаза, увидел, что лежит в больнице, что во рту и в животе прикреплена трубка», — написано в материалах суда.

Пострадавший написал встречное заявление и сказал, что не имеет претензий в водителю, потому что «простил его ради его матери».

Что решил суд?

Суд установил, что обвиняемый пытался скрыться с блокпоста из-за отсутствия нужных документов, а потерпевший прыгнул к нему на капот, его протащили 15 метров.

После водитель врезался в дерево, а потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения. В материалах суда указано, что у сбитого младшего сержанта были «ушиб головного мозга тяжелой степени, перелом свода и основания черепа, отек мозга, ушная гематоликхория, состояние кома», что расценивается как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший отказался поддержать обвинение. В итоге водителя оправдали по статье 355, пункт 2 — «Насилие в отношении представителя власти». Это «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья», за которое предполагалось наказание в виде лишения свободы и штрафа.

«Так как причиной причинения вреда здоровью потерпевшему явилось то, что потерпевший сам прыгнул на автомашину обвиняемого с левой стороны и получил тяжкий вред здоровью от нанесения твердого тупого предмета, а не от наезда машины, и у обвиняемого не было прямого умысла применить насилие представителю власти», — утверждает суд.

Суд посчитал, что кроме слов потерпевшего, других «неопровержимых доказательств не было».

«Суд руководствуясь принципами невиновности и толкования всех сомнений в пользу обвиняемого, приходит к выводу о необходимости оправдания обвиняемого», — написано в материалах суда. Суд оправдал водителя из-за отсутствия состава преступления, его отпустили в зале суда. Также суд постановил прекратить уголовное дело.