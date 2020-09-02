Заведующая кафедрой педиатрии Кыргызского государственного мединститута переподготовки и повышения квалификации Венера Шукурова на брифинге 2 сентября рассказала о том, как в Кыргызстане лечат детей с COVID-19.

По ее словам, экспертная группа минздрава разработает протокол лечения мультисистемного воспалительного синдрома среди детей, связанного с COVID-19.

Изначально синдром, схожий с болезнью Кавасаки, был описан в отдельной главе четвертого временного руководства по диагностике и лечению коронавируса среди взрослых.

*Медики связывали мультивоспалительный синдром у детей с COVID-19 еще в мае, когда у десятков инфицированных британских и американских детей зафиксировали эти осложнения. Основные симптомы синдрома: высокая температура, сыпь, покраснение глаз, отечность и ломота во всем теле. Как предположили британские педиатры, эти признаки вызваны запоздалой реакцией детского иммунитета на вирус и напоминают симптомы другого заболевания — синдрома Кавасаки. Но отличие двух синдромов состоит еще и в том, что болезнь Кавасаки встречается почти только у детей до пяти лет. А симптомы мультивоспалительного синдрома были замечены у подростков до 16 лет.

Кроме этого Шукурова сообщила данные по заражению коронавирусом среди детей.

Так, с начала пандемии в Кыргызстане у 1 120 детей был диагностирован COVID-19. Среди них 117 младенцев до года, 354 детей от года до пяти лет и 649 детей с шести до 14 лет.

Также Шукурова рассказала, что для лечения детей с коронавирусом по стране подготовлено пять стационаров на 2 356 мест: