В Джалал-Абадской области в результате ДТП скончались две девушки и 9-летний ребёнок. Ещё пятеро получили ранения. По данным МЧС Кыргызстана, автомобиль марки Toyota Wish слетел с дороги и упал в реку Нарын с высоты 50-60 метров.

Ведомство сообщает, что это случилось 1 сентября на 449 км трассы Бишкек-Ош в городе Таш-Кумыр.

«Прибывшие на место спасатели вытащили пострадавших и тела погибших, и передали их медикам скорой помощи. Имена пассажиров и водителя уточняются», — сообщили в МЧС.

В Кыргызстане нередко случаются подобные аварии, когда автомобили по каким-то причинам слетают с дороги и падают в реки.

Год назад, 30 июня, пропал глава аппарата полпреда в Чуйской области Молдакун Абдылдаев, а с ним водитель, супруга, сын и внучка. Оказалось, что его машина упала в реку Кокемерен. Тело Абдылдаева и его водителя обнаружили 2 июля, поиски продолжали в надежде найти выживших, и нашли тела супруги и внучки. Последним обнаружили тело его сына — уже 14 июля.

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