Первый беглый кыргызский президент Аскар Акаев, покинувший Кыргызстан после обернувшихся революцией 15 лет правления, нашел виновных в проблемах экономики Кыргызстана.

«Три президента после меня завели экономику в неправильное русло. Выбрали дефицитный путь, хотя экономику можно было развивать внутренними ресурсами», — сказал он журналистам «Седьмого канала», имея в виду Курманбека Бакиева, Розу Отунбаеву и Алмазбека Атамбаева. Бывший глава государства считает, что страна «15 лет живет без плана».

Похвально он отозвался о своем правлении — страна после обретения независимости шла «по-настоящему демократическим путем», в ней была низкая инфляция и доверие международных доноров.

«Международные организации поддерживали нашу программу грантами. Если бы довели программу до конца, то к 2010 году Кыргызстан оказался бы в числе богатых стран в экономическом плане. Но не позволили этого добиться, политические авантюристы совершили переворот в 2005 году, я ушел из власти. После меня пришел Бакиев, и он свернул программу только потому, что она была акаевская», — считает Акаев.

Первый беглый

Фото: Сайт Акаева

Именно Акаев возглавил страну после обретения независимости — до президентства он занимался научной деятельностью. После президентства вернулся в науку. На своем личном сайте Акаев описывает себя так — «крупный ученый, человек подлинно гуманистических и демократических взглядов». В 2017 году написал вместе дочерью Бермет книгу «Стратегия опережающего развития для Кыргызстана».

Спустя 15 лет правления в 2005 году, после парламентских выборов, признанных наблюдателями нечестными, Акаев лишился власти и вместе с семьей поселился в России. Позже, уже в 2019 году, Акаев высказалсяы по поводу «Тюльпановой революции» 24 марта 2005 года.

Бывший глава государства заявил, что большинство участников протеста были «представителями криминалитета» — ему якобы сообщили об этом, кроме того «это было видно». Акаев утверждал, что ему предлагали применить против протестующих силу, но он отказался и уехал из страны, чтобы избежать жертв.

Клан Акаевых

Аскар и Майрам Акаевы. Фото: Сайт Акаева

Кроме Аскара Акаева место в кыргызской политике нашли и его дети Айдар и Бермет Акаевы. Большим влиянием наделяли его супругу Майрам — она тоже пробовала себя в политике, в 2000 году она возглавляла Партию женщин Кыргызстана.

Айдар Акаев победил в парламентских выборах 2005 года — а после революции его судили за экономические преступления. В России он проживал в элитном районе к западу от Москвы — «Рублевке». Умер в 2019 году.

Бермет Акаева тоже выиграла в выборах в парламент в 2005 году и пыталась баллотироваться уже при Бакиеве в 2007 году. Ее называют основательницей пропрезидентской партии «Алга, Кыргызстан!», которая прекратила свое существование после революции 2005 года.

Младшие дети Акаева Саадат и Илим не успели поучаствовать в политической жизни Кыргызстана