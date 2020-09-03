В ЦИК сообщили, что новой уполномоченной представительницей партии «Мекеним Кыргызстан» стала адвокатесса Таалайкуль Токтакунова, защищавшая в судах оппозиционеров ата-мекеновцев Омурбека Текебаева и Душенкула Чотонова, социал-демократа Кылычбека Султана и члена «Бутун Кыргызстан» Курсана Асанова.

Партию «Мекеним Кыргызстан» связывают с влиятельным политическим кланом Матраимовых. В партию входит в том числе депутат Искендер Матраимов.

В партии, кроме Токтакуновой, есть еще один адвокат Текебаева — Канатбек Азиз. При правлении Алмазбека Атамбаева Токтакунова и Азиз рассказывали о якобы имеющихся у них доказательствах связи президента и рухнувшего на Дачи-СУ самолета. Тогда юристы Текебаева жаловались на угрозы и преследования, также через суд их обязали выплатить Атамбаеву 10 миллионов сомов — после это решение отменили.

Канатбек Азиз защищал интересы семьи Матраимовых после их иска к журналистам-расследователям, авторам расследования о контрабанде и коррупции в таможне. А в августе 2020 он вошел в ТОП-20 партии «Мекеним Кыргызстан» как кандидат в депутаты.