Эльнура Алканова на съезде «Мекеним Кыргызстан», август 2020.

Коротко:

Журналист Болот Темиров в своей программе Temirov Live поднял тему дискредитации журналистских расследований и рассказал о журналистке Эльнуре Алкановой.

Алканова сделала контраследование на материал журналистов «Азаттыка» о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана, фигурантом которого был экс-зампред Таможенной службы Райымбек Матраимов.

Темиров рассказал в своём видео, ссылаясь на анонимного источника, что Алканова встречалась с Матраимовым и именно после этого сделала свое контрраследование. Темиров также утверждает, что перед контррасследованием и после него у нее появилась дорогая недвижимость. Сейчас она не скрывает связи с влиятельным политическим кланом Матраимовых и идёт кандидаткой на парламентские выборы от партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с этой семьёй.

В ответ на видео, Алканова заявила, что Темиров «использует грязные политтехнологии» и «не проверяет информацию». По ее словам, у неё и её мужа есть две квартиры, которые им помогли купить их родители. Также у нее есть офис, который изначально был приобретен для клиники ее отца.

Алканова сказала, что Темиров мог набрать ее имя в минюсте и изучить ее бизнес и вероятные доходы, но предпочел «вырвать все из контекста».

*Эльнура Алканова — бывшая журналистка «Клоопа» и «Азаттыка», сотрудничала с «Ферганой», OCCRP и «Пятым каналом». Когда-то она сама делала расследования об имуществе Райыма Матраимова для «Азаттыка», но с 2019 года переключилась на контрасследования на материалы «Азаттыка» о связи Матраимовых с выводом 700 миллионов долларов из Кыргызстана. В 2020 году Алканова призналась, что сотрудничает с фондом Матраимовых и помогает им закупать тесты на коронавирус. Позже она была объявлена кандидаткой в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан», которую называют партией Матраимовых.

Подробно:

Новый выпуск ютуб-передачи Болота Темирова был посвящен дискредитации журналистских расследований. Во второй части видео он рассказал о кандидатке от партии «Мекеним Кыргызстан» на парламентских выборах Эльнуре Алкановой.

Алканова, в своё время сама расследовавшая имущество экс-зампреда таможни Райыма Матраимова, известна своим контррасследованием на материал «Азаттыка» о Матраимове, который вышел в мае 2019 года.

Тогда журналист «Азаттыка» Али Токтакунов впервые в деталях рассказал о выводе 700 миллионов долларов из Кыргызстана и о возможной причастности к этому экс-зампреда таможни Райыма Матраимова. В контррасследовании Алканова поставила под сомнение документы, собранные журналистами «Азаттыка».

«Она делает упор на два документа с сомнительными подписями, показанными в расследовании «Азаттыка», и в качестве подтверждения показывает документы, запрошенные самими Матраимовыми», — говорит о контрасследовании Темиров.

Встреча в черных очках

Анонимный источник Темирова утверждает, что 6 июня 2019 года Эльнура Алканова встречалась в «Будда Баре» в Бишкеке с Райымом Матраимовым.

«Они сидели в зашторенной кабинке, но промежуток между шторок позволял увидеть их. Она была в черных очках, волосы собраны, в бежевом плаще. Я ее узнал, так как ранее она делала расследования про бакиевские участки», — рассказал аноним.

Алканова назвала слова анонима «сценарием детектива».

«Болот Темиров использует анонимный источник, что я якобы встречалась с Матраимовым. Очень странная история — я не имею привычки сидеть в солнцезащитных очках, когда веду переговоры. Он описывает сценарий детективного фильма. Если я с кем-то общаюсь, я спокойно в публичном месте встречаюсь и общаюсь», — сказала она «Клоопу».

Алканова рассказала, что давно знакома с Матраимовыми — еще со времен ее расследования об имуществе экс-зампреда таможни Райыма Матраимова.

«Почему, если ты общаешься с Матраимовым, то он тебя купил? Это дискриминация. Его пытаются не включать в публичную среду. Это попытка загнать его в угол. Я с этим человеком была знакома, когда писала про его имущество, делала расследование. Искендер Матраимов приходил в редакцию и давал интервью», — сказала она.

По ее словам, журналисты в принципе общаются со многими политиками, а с Матраимовыми общаются все — в том числе кандидаты партий, которые преподносят себя, как оппозиционные.

«Какие партии бы не были, уже нет человека, который не встречался бы с Матраимовым и не заручился бы его поддержкой. Люди публично сидят и мочат его, а параллельно ведут с ними переговоры, чай пьют», — сказала она.

Квартира и контррасследование

«За пару дней до выпуска своего контррасследования, 13 июня [2019 года] Эльнура Алканова покупает коммерческую недвижимость в жилом комплексе «Фрунзе». Площадь недвижимости — 220 квадратных метров», — рассказал Темиров в своём видео. По его расчётам, даже по самым низким расценкам такая недвижимость обошлась бы в 160 тысяч долларов.

* «Клооп» изучил выписки — данные по приобретению недвижимости сходятся с тем, что озвучил Темиров.

После приобретения квартиры, по мнению Темирова, Алканова и «Пятый канал» в лице Нарына Айыпа и Эрниса Кыязова устроили «травлю Азаттыку».

Алканова утверждает, что недвижимость приобретали для клиники ее отца, но он предложил ей забрать офис под свои нужды.

«В 2017 году я уволилась из «Азаттыка» и у меня не было офиса, работала в кофейнях. Тогда мой папа, который хотел открывать клинику в Бишкеке, предложил забрать офис себе. Мы собирались клинику открывать в коммерческом здании «Фрунзе», но там стройка началась и нереально пыльно было. И папа мне передал, это мое творческое место — сюда я начала привлекать команду, никогда этот объект не скрывала, всю работу отсюда веду», — говорит она.

В ноябре 2019 года «Азаттык» совместно с «Клоопом» и международной сетью расследователей OCCRP выпустили новое расследование о контрабанде и коррупции на таможне. Через четыре дня после его выхода, 25 ноября, в Бишкеке прошёл антикоррупционный митинг «Реакция». В тот же день, по словам Темирова, супруг Алкановой купил квартиру в «элитном доме» площадью в 120 квадратных метров. Темиров оценил квартиру в 90 тысяч долларов.

* «Клооп» изучил выписки — данные по приобретению недвижимости сходятся с тем, что озвучил Темиров.

«Причем покупает супруг Алкановой при посредничестве супруги Алишера Козуева Аиды Курбанбаевой. Она владела этой квартирой не более недели», — рассказал в своём видео Темиров. Упомянутый Козуев — бизнес-партнер супруги Раима Матраимова Уулкан Тургуновой по заправкам «Россия». Он, как и Алканова, идёт на парламентские выборы кандидатом от «Мекеним Кыргызстан», 65-м в списке.

Алканова в ответ заявила, что помогла мужу купить квартиру за счет «призового фонда международной журналистской премии», не уточнив, какой именно. Но Алканова упомянута на сайте премии Шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, как лауреатка.

«Он упускает момент, что я вышла замуж в нормальную хорошую семью, где тоже позаботились приобрести нам недвижимость. Я что, не имею права покупать недвижимость? (…) Я что, не имею права получать международную премию? Там был большой призовой фонд. 125 тысяч долларов я получила первым траншем, из которых на часть открыла свой общественный фонд, и часть отдала мужу на приобретение квартиры», — говорит она.

Она говорит, что родители ее мужа тоже хотели помочь купить им квартиру. До покупки этой недвижимости пара жила в квартире Алкановой.

«Первую элитную квартиру мои родители помогли приобрести мне в рассрочку в конце 2015 года. Журналистика была не причем — она не является моим основным источником дохода», — говорит Алканова.

Темиров и политтехнологии

Алканова рассказала «Клоопу», что и у ее семьи, и у семьи супруга есть хороший доход и бизнес, и они не являются госслужащими, чтобы привлекать такое внимание к себе. Да и сама она владеет бизнесом.

«У меня есть бизнес — я маме помогала на ноги поставить, это фармацевтическая компания, она сделала меня учредителем, у меня 100-процентная доля. У нас есть в самых отдаленных пунктах аптеки. Болот Темиров не удосужился набрать мое имя в базе минюста, посмотреть, чем владеет мой муж, а просто вырвал все из контекста», — говорит она.

Видео Темирова она назвала «грязными политтехнологиями».

«А потом журналисты вроде Болота Темирова, которые всю жизнь работали в политпиаре, в штабах… [Он] применял грязные политтехнологии, помогал партиям победить на выборах и недавно только пришел и заявил, что он независимый журналист и применяет те же самые манипуляции», — считает Алканова.