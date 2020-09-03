Арт: Татьяна Зеленская

Художница Татьяна Зеленская опубликовала арт, на котором изображена мать с младенцем и двумя детьми школьниками. В одной руке женщина держит телефон, а в другой — книгу, по которой помогать детям выполнить домашнее задание.

«Я нарисовала эту иллюстрацию, чтобы привлечь внимание к проблеме. В прошлом учебном году карантин обрушился на школу, нас перевели на дистанционное обучение и это было ужасно! […] У нас в классе есть мамы, которым приходилось делать уроки сразу с двумя детьми на одном стареньком телефоне с малышом на руках. На такую «домашку» уходил весь день», — возмущается художница.

По её словам, большую часть времени занимало не изучение и выполнение заданий, а устранение проблем с сайтом, на котором дети должны были обучаться.

«Сайт лагал, невозможно было найти учебные материалы и многое другое. Даже с учётом того, что я продвинутый пользователь, через раз возникали какие-то проблемы. Многие родители в чате писали в отчаянии, что не могут ничего найти, отправить, просто победить виснущий интернет», — пишет Зеленская.

Она также затронула проблему в регионах, где люди ограничены в доступе в интернет. Зеленская также отметила, что видеоуроки, которые транслировались по телевизору не совпадали со школьной программой.

«Уроки по телевизору, это отдельный звиздец, я не смогла осилить ни один такой урок. И программа ни разу не совпала с нашей, очень отставала», — пишет она.

Художница возмущена тем, что министерство образования приняло решение продолжить новый учебный год онлайн, не подготовив за лето улучшенную программу обучения. Она отмечает, что родителям очень трудно объяснять детям весь учебный материал.

«У нас нет времени, навыка и статуса учителя для детей. Не потому, что мы не любим своих детей или не хотим их учить — у нас просто это не получается! Нервы, слезы, испорченные тетради, пропущенный учебный год и ненависть к учебе, только это нас ждет. Верните детей в школу!» — пишет Зеленская.

По её словам власти Кыргызстана больше озабочены проведением парламентских выборов осенью 2020 года, не думая о том, с какими проблемами сталкиваются родители, школьники и учителя.

«Провести парламентские выборы — это важно. Вернуть к работе бизнес, парки, кафе, мечети и все остальное — все это важно. А еще знаете, что важно? Образование. По мне, это единственное, что дает надежду на светлое будущее. Почему именно образованием детей вы решили пожертвовать?» — отмечает художница.

Татьяна Зеленская не единственная, кто жалуется на дистанционное обучение в школах Кыргызстана. Родители, школьники и учителя пишут в социальных сетях, что такая система обучения сильно отразилась на образовании и психологическом состоянии детей. Плюс, большинству родителей просто некогда выполнять домашнее задание с детьми из-за того, что им приходиться работать, чтобы прокормить семью.

Исследование инициативной группы ОФ «Юристы за права человека» показало, что почти 65% родителей срывались на своих детей в период дистанционного обучения с марта 2020 года. Некоторые из них признавались, что не справляются и «иногда бьют и ругают детей» из-за невыполнения домашнего задания и неусидчивость во время онлайн занятий.

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