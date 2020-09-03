Генеральная прокуратура 3 сентября ответила на недавнее заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева.

Атамбаев обвинил «режим Сооронбая Жээнбекова» в «четком указании силовым структурам не трогать Бакиевых», в частности Жаныша Бакиева. Именно его Атамбаев пытался выменять на Батукаева и «привлечь к реальной ответственности» в 2012 году.

Генпрокуратура заявила, что бывший президент использовал обмен Жаныша Бакиева «в качестве прикрытия для незаконного освобождения Батукаева.

«Вопрос экстрадиции Жаныша Бакиева регулируется исключительно положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам — Кишиневская конвенция — от 07.10.2002 года и уголовно-процессуальным законом, других оснований для экстрадиции законом не предусмотрено», — сообщили в генпрокуратуре.

В генпрокуратуре считают, что Атамбаев «для извлечения материальных и иных благ, создал противоправную устойчивую связь» с руководителями судебных и госорганов, организовал и реализовал незаконное освобождение «вора в законе».

Также генпрокуратура отметила, что «несмотря на отказ от дачи показаний и непризнание своей вины» Атамбаева, его вина «полностью доказана» показаниями свидетелей и другими доказательствами.

«Жаныш Бакиев заочно осужден судами Кыргызской Республики к пожизненному лишению свободы за совершение убийства и нанесение телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений. В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Жаныша Бакиева и других его родственников», — сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Жаныш Бакиев — брат свергнутого в апреле 2010 году президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. Во время президентства Бакиева его брат возглавлял Службу госохраны. Сейчас Бакиевы находятся в столице Беларуси Минске, где они получили политическое убежище.

Дело Батукаева

Власти Кыргызстана возобновили следствие о незаконном освобождении Батукаева весной 2019 года. Криминального авторитета освободили в 2013 году на основании справки о лейкозе. Затем выяснилось, что медицинский документ оказался поддельным.

Расследование дела Батукаева стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

МВД трижды вызывало Атамбаева на допрос по делу об освобождении Батукаева, однако он проигнорировал все три вызова на встречу со следователем.

Это стало поводом для того, что в начале августа силовики задержали Атамбаева после двух дней штурма резиденции бывшего президента в селе Кой-Таш. При спецоперации погиб один спецназовец.

Атамбаев был признан виновным в коррупции при незаконном освобождении Батукаева и осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас он находится в СИЗО-1 и ожидает приговора по обвинениям, связанным со штурмом в Кой-Таше.

Других фигурантов дела, которых обвиняли в незаконном освобождении Батукаева, приговорили к штрафам.