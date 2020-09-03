Премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании Республиканского оперативного штаба 3 сентября заявил, что по прогнозам специалистов вторая волна коронавируса начнётся в ноябре. По его словам, это связано с «пренебрежительным отношением» населения к своему здоровью и рекомендациям минздрава.

«В общественном транспорте не соблюдается санитарно-эпидемиологические нормы, а кафе и рестораны заполнены посетителями. Уже к концу сентября может начаться массовое заражение», — сказал он.

Тем не менее 4 октября в Кыргызстане должны пройти выборы в парламент, хотя многие активисты, партии и депутаты выступали против. Они посчитали, что нужно перенаправить деньги, выделенные на выборы, на покупку лекарств, СИЗов для врачей и аппаратов, необходимых в борьбе с пандемией COVID-19.

Минздрав не раз давал прогнозы о том, что осенью в Кыргызстане ожидается вторая волна COVID-19. При этом ВОЗ сообщал, что у коронавируса нет сезонности заражений, как например у гриппа.

«Второй волны COVID-19 не будет — будет одна большая волна. Она будет подниматься и опускаться. Лучше работать над тем, чтобы не допустить подъёмов этой волны», — говорила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Вспышка COVID-19 в Кыргызстане

После снятия жёстких ограничений в мае, Кыргызстан столкнулся с резким увеличением числа заражённых COVID-19. Как оказалось, за время действия режима чрезвычайного положения в некоторых городах и районах республики, власти Кыргызстана не успели подготовить достаточное количество медперсонала, коек, лекарств и медицинских аппаратов.

Сам Боронов, который сейчас обвиняет граждан в их халатности по отношению к рекомендациям минздрава, участвовал в массовом коллективном прощании с экс-премьер-министром Мухаммедкалем Абылгазиевым.

Тогда у здания правительства собрались более 100 человек — все они были без масок.

Члены правительства и парламента также не раз появляются на массовых мероприятиях в столичных ресторанах.

Иронично то, что перед парламентскими выборами в октябре 2020 года, минздрав стал значительно снижать статистику по заражённым. По данным ведомства за минувшие сутки в Кыргызстане было зарегистрировано 78 заражённых. В то время как в июле минздрав и Республиканский штаб сообщал ежедневно о тысячах заражённых.