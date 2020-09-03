Ленинский районный суд Бишкека 27 августа вынес приговор в отношении участников драки в микрорайоне «Джал» Жаныбека Бапышева и Калысбека Сеитбекова.

Их признали виновными по статье «Покушение на убийство» – Бапышева приговорили к 10 годам лишения свободы, Сеитбекова – к 11.

Драка с участием четырех человек произошла на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова утром 28 августа 2019 года. В результате конфликта двое мужчин получили тяжелые травмы. Один из них позже временно впал в кому, но врачам удалось его спасти, второму пострадавшему провели операцию.

На место драки приехали милиционеры, которые задержали двоих участников конфликта, но затем отпустили их. Позже прокуратура сообщила, что забравший их майор Чуйского ГУВД Казыбек Бапышев брат задержанных.

Позже подозреваемые в избиении были объявлены в розыск, а в отношении милиционеров прокуратура начала проверку по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Укрывательство преступления».

При этом адвокат милиционеров заявил, что его подзащитные не отпускали участников драки, а сдали их в дежурную часть, где их и отпустили.

Позже МВД из-за «утраты доверия» уволило майора Чуйского ГУВД, являющегося братом участвовавших в драке мужчин.

Бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 4 сентября 2019 года поручил министру внутренних дел Кашкару Джунушалиеву «принять соответствующие меры» в отношении милиционеров, которые приехали по вызову о драке, а затем отпустили двоих участников конфликта. Абылгазиев сказал, что «таким сотрудникам не место в правоохранительных органах».

6 сентября эти милиционеры были задержаны и водворены в ИВС ГКНБ. По версии следствия, они, установив подозреваемых, в сговоре с Бапышевым осознанно укрыли причастных к данному преступлению лиц.

Первомайский суд Бишкека 9 сентября пересмотрел меру пресечения в отношении милиционеров — их отпустили под домашний арест до 2 ноября. При рассмотрении дела были приняты во внимание положительные характеристики милиционеров и то, что оба женаты и имеют малолетних детей.

Санкции также коснулись и других сотрудников милиции. Кроме этого, следователя и начальника следственной службы УВД Ленинского района освободили от занимаемых должностей, инспектору и помощнику дежурного этого же УВД объявили строгие выговоры.

Глава бишкекской милиции Канат Джумагазиев сообщил, что двое участники драки, находясь в розыске, попытались выехать из Кыргызстана в другую страну. Спустя несколько дней после инцидента они добровольно сдались силовикам, придя в одно из отделений милиции.