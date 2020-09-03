Минздрав сообщил, что в Кыргызстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 99 человек.
- Бишкек — 17;
- Ош – 2;
- Чуйская область – 3;
- Ошская область — 11;
- Таласская область — 6;
- Нарынская область – 4;
- Иссык-Кульская область – 16;
- Джалал-Абадская область – 20;
- Баткенская область – 20.
За сутки новых случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников не зарегистрировано.
Общее число заражений за время пандемии достигло 44 135 случаев.
Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 279 человек.
- Бишкек – 124;
- Ош – 8;
- Чуйская область – 13;
- Ошская область – 14;
- Талаская область – 11;
- Нарынская область – 4;
- Иссык-Кульская область – 29;
- Джалал-Абадская область – 24;
- Баткенская область – 42.
В том числе среди выписанных 10 медиков.
Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 39 174 человек.
По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.
Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.