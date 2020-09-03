Минздрав сообщил, что в Кыргызстане за минувшие сутки COVID-19 выявили у 99 человек.

Бишкек — 17;

Ош – 2;

Чуйская область – 3;

Ошская область — 11;

Таласская область — 6;

Нарынская область – 4;

Иссык-Кульская область – 16;

Джалал-Абадская область – 20;

Баткенская область – 20.

За сутки новых случаев заражения COVID-19 среди медицинских работников не зарегистрировано.

Общее число заражений за время пандемии достигло 44 135 случаев.

Выздоровели и были выписаны из больниц за сутки 279 человек.

Бишкек – 124;

Ош – 8;

Чуйская область – 13;

Ошская область – 14;

Талаская область – 11;

Нарынская область – 4 ;

Иссык-Кульская область – 29;

Джалал-Абадская область – 24;

Баткенская область – 42.

В том числе среди выписанных 10 медиков.

Всего за весь период в Кыргызстане выздоровели уже 39 174 человек.

По данным минздрава, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1 060 человек, но это отредактированный список.

Раньше список скончавшихся был больше, из статистики убрали информацию о порядка 400 умерших. Причинами их смерти минздрав посчитал другие болезни, хотя обещал пересчитать статистику по стандартам ВОЗ — по ней именно коронавирус считается главной причиной смерти, а не сопутствующие болезни.