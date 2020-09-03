В Кыргызстане на 4 октября назначены парламентские выборы. Пандемия и резкий рост случаев заражения коронавирусом в начале лета внесли свои коррективы в планы партий. К примеру, партии не могли проводить свои съезды в офлайн режиме, куда обычно созывалось множество людей из регионов. Изменились и условия для агитации, во время которой раньше можно было.
Однако штабы партий могут донести свои идеи до населения через агитаторов. Несмотря на то, что агитация должна начаться только 3 сентября, уже сейчас появилось множество сообщений о том, что агитаторы партий работают с населением. Правда способы работы сомнительные — очень часто они просят у избирателей паспорта или предлагают деньги, если те проголосуют за ту или иную партию. Также партии содействуют тому, чтобы избиратели из регионов или сел регистрировались на участках в городах Бишкек и Ош.
«Клооп» разобрался в том, как за счет перекидывания избирателей с участка на участок партии пытаются преодолеть барьер в 0,7% голосов для регионов, Бишкека и Оша.
Это работает так: Партия чаще всего платит деньги избирателю, если у него нет прописки в столице или Оше и регистрирует его на участке в этих городах через форму №2. Это значит, что теперь его голос будет засчитан не в месте, где он прописан, а в Бишкеке или Оше. Если избиратель проголосует за ту партию, которая ему заплатила, то она таким образом увеличит свой электорат в городе, где ее могут не поддерживать.
Массовая перерегистрация по форме №2 и подкуп голосов
Сообщения о том, что партии привозят избирателей из регионов или сел и регистрируют на участках в Бишкеке и Оше, стали появляться в начале августа как в интернете, так и в СМИ. Очень много таких сообщений касается регистрации именно на участках в Бишкеке, который считается одним из самых пассивных городов во время голосования.
Часто в сообщениях о смене участка для голосования упоминаются партии «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик». Первая связана с кланом Матраимовых и имеет слабую поддержку в столице, где проходили митинги против этой семьи. Вторую партию связывают с властью — от нее на выборы идет брат президента Асылбек Жээнбеков.
Издание «Kaktus.media» опубликовало сообщение читателей о том, что 22 августа возле школы №77 в жилмассиве «Ак-Орго», где расположен один из участков для выборов, наблюдалось скопление людей.
Ранее такой же массовый подвоз людей был зафиксирован к школе №47 в Бишкеке, где также расположен участок для голосования.
Одна из учительниц СОШ №60 рассказала «Клоопу», что на территории школы расположены избирательные участки №1115 и 1116. По ее словам, партия «Мекеним Кыргызстан» на этих участках массово регистрировала своих избирателей по форме №2 – около 50 человек в день.
По ее мнению, представители провластной партии «Биримдик» возмутились тем, что на участках регистрируют избирателей «Мекеним Кыргызстан» и оказали давление на директора этой школы. Учительница считает, что партия вынудила директора написать заявление об уходе по собственному желанию, используя админресурс.
Учительница отметила, что многие из тех, кого привозят на участок для регистрации, не понимают, в чем состоит процедура, и намекают на то, что им должны выплатить какую-то сумму, и даже показывают выданные им распечатанные чеки.
«Если дело не в политике, почему это делается перед началом учебного года? Директору осталось до пенсии всего лишь два-три года, он руководит нашим коллективом уже 15 лет. Мы очень переживаем, и я считаю, что это незаконно», – рассказала она.
Учителя школы №60 также написали коллективное письмо в ЦИК, чтобы директора восстановили в должности.
Некоторым гражданам, которые согласились на смену участка, партии платят деньги, чтобы избиратели проголосовали за них. Один из очевидцев рассказал «Клоопу», что получил деньги от партии «Биримдик». По его словам, о покупке голоса договариваются заранее. Когда избиратель приходит на участок, его там встречает человек, который курирует прохождение всей процедуры.
«Мы зашли в кабинет, меня зарегистрировали на этом участке, дали бумажку избирателя, чтобы я пришел и проголосовал. Дали деньги – половину – и сказали, что остальное дадут, когда я проголосую, и еще отпечатки пальцев у меня сняли», — рассказал он «Клоопу».
Информагентство 24.kg 27 августа сообщило, что на два избирательных участка в Бишкеке №1131 и №1132 массово подвозили и регистрировали избирателей из Канта. На улице прибывших на участок встречали две женщины и направляли на нужный этаж, где их официально оформляли как избирателей, пожелавших проголосовать на этом участке в день выборов.
Один из избирателей, привезенный из Канта, сообщил журналисту 24.kg, что ему обещали 4 тысячи сомов за голос в поддержку партии «Мекеним Кыргызстан». По его словам, ему сказали подать заявление по форме №2 об изменении избирательного адреса, вручили заполненный бланк и привезли на микроавтобусе к школе.
«Здесь была очередь. В основном старики и пожилые. Где-то человек 30 приехали на двух маршрутках. Одна из них уехала уже. Нам сказали, что выдадут чек после прохождения регистрации. Его нужно отдать агитатору, потом с ней в штаб поехать, там дадут деньги», — рассказал он.
Радио «Азаттык» опубликовало рассказ жительницы села Новопокровка Ысык-Атинского района. По ее словам, 24 августа человек, заявивший, что является представителем одной из баллотирующихся партий, обходил каждый дом в селе и предлагал деньги в обмен на гарантию проголосовать за указанное политобъединение.
Тем, кто согласился, этот человек и его соратники давали 1000 сомов, обещая выдать оставшуюся часть после выборов.
«Для начала я должна пойти и зарегистрироваться на избирательном участке, который открыт на базе местной школы. Я не стала спрашивать, какая школа и как надо проходить регистрацию, лишь уточнила: “Раз взяли деньги, значит, обязательно надо сходить на выборы?” Женщина, которая занималась подкупом голосов, призналась: “Если вы не пойдете на выборы, меня оштрафуют”. На нашей улице эта группа обошла каждый дом», – рассказала жительница Новопокровки.
Житель Кара-Балты Мирбек Суранчиев рассказал «Азаттыку», что в городе цена одного голоса дошла уже до 3000 сомов. По его словам, партия, которая считается приближенной к власти, раздает деньги и регистрирует избирателей по форме №2 на нужном участке. Политобъединение обещает в день голосования привезти избирателей на участок на машине.
«Состоятельные партии уже назначили почти в каждом районе “своих” людей – акима, айыл окмоту и начальника местной милиции. Когда будут происходить нарушения, эти ручные чиновники будут делать вид, что ничего не заметили. Всех избирателей начали регистрировать по форме №2 в разных местах. В Кара-Балте людям на руки дают 500 сомов, обещая выдать оставшиеся 2500 сомов после выборов. Насколько я заметил, мало кто отказывается продать свой голос», – отметил житель Кара-Балты.
На изменение участков жалуются и сотрудники предприятий. Сотрудник предприятия «Кыргызмунайгаз» Дурусбек Ысакжанов сообщил «Азаттыку», что руководство компании требует от него изменить адрес голосования.
«Я прописан в селе, теперь же говорят, чтобы я заполнил форму №2 и прописался в городе Кочкор-Ата. При этом не только мы сами должны это сделать, но и еще три человек из семьи. Руководство открыто заявляет нам, что мы должны проголосовать за партию “Биримдик”», – сообщил он.
Также в соцсетях и мессенджере WhatsApp распространилась запись телефонного разговора о том, что партия «Мекеним Кыргызстан» «готовится подкупать голоса избирателей». В аудио записан разговор предположительно между жителем Нарынской области и представительнице партии «Мекеним Кыргызстан».
Она просит его принести биометрический паспорт для регистрации на участке в Бишкеке, за что обещает выплатить тысячу сомов. Еще одну тысячу сомов мужчина должен получить после того, как проголосует за партию 4 октября. Женщина также обещает бесплатный трансфер до Бишкека в день выборов.
Что за форма №2?
На предстоящих парламентских выборах, как и на любых других, можно голосовать не по месту прописки. Это необходимо для того, чтобы, к примеру, человек, прописанный в Нарыне, но проживающий в Бишкеке, не ехал в день выборов в регион для голосования. Ему легче зарегистрироваться на участке в столице и проголосовать там.
Для того, чтобы сменить участок избирателю до 20 сентября нужно прийти в УИК и заполнить форму №2 – «заявление об изменении избирательного адреса». Кроме того, ему необходимо пройти биометрическую регистрацию на участке. После этого избиратель будет включен в список и сможет голосовать на участке, в котором он зарегистрировался.
«К примеру, у вас бишкекская прописка, но в день выборов вы будете в Оше, тогда вы заранее направляете заявление в любой из УИК города, и ваше конституционное право на голосование нарушено не будет», — отметил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.
По его словам, раньше любой человек мог принести ксерокопию паспорта другого гражданина и заполнить за его владельца форму №2. Теперь, согласно новым требованиям, каждый избиратель лично должен прийти и подать заявление на изменение места голосования.
«Причем участок ему меняют только после того, как он пройдет идентификацию по отпечаткам пальцев и изображению лица. В систему ЦИК поступают все сведения о том, кто и когда заполняет форму №2», – пояснил Бекматов.
Согласно предварительному списку избирателей, на сегодняшний день в голосовании могут принять участие более 3 миллионов кыргызстанцев.
Как партии используют форму №2?
Согласно Конституционному закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша, для того, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать не менее 7% голосов избирателей по всей республике и не менее 0,7% по каждой области и городам Бишкек и Ош.
Если партия непопулярна в каком-то городе или регионе, то возможность изменения избирательного участка помогает ей набрать там необходимое количество голосов для преодоления порога в 0,7%. Партия находит избирателей в регионах, которые ее поддерживает и перебрасывает их туда, где у нее нет поддержки.
Если политорганизация не может набрать необходимый процент голосов, она не проходит в парламент и не претендует на получение депутатских мандатов по избирательному округу.
Член ЦИК Кайрат Осмоналиев пояснил, что кандидат в депутаты от политической партии должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.
По словам Осмоналиева, из-за внутрипартийной конкуренции партии меняют списки кандидатов после выборов, но при этом кандидаты прибегают к подкупу избирателей. За определенное денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.
Кроме того, это дает возможность получить голоса жителей многочисленных новостроек, которые часто прописаны в регионах и не имеют документов на дома, в которых они проживают.
В Кыргызстане форму для изменения избирательного адреса впервые применили на президентских выборах 2011 года. Ее необходимость объяснялась растущей миграцией внутри страны.
При этом, в ЦИКе отметили, что не ведут статистику о том, сколько именно избирателей с тех пор проголосовало с использованием этой формы.
Реакция «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстан»
В «Мекеним Кыргызстан» отрицают все обвинения в подкупе голосов. Партия заявила, что выступает за честные и прозрачные выборы без подкупа и грязных технологий, и не предпринимает никаких противозаконных действий для победы на выборах.
«Сейчас будет появляться много подобных видео, где некие люди станут называть нашу партию, намекая на какие-то нарушения. Мы к этому относимся спокойно, понимая, что когда нет других аргументов, переходят к таким грязным методам борьбы», — отметили в штабе.
Кандидатка от партии «Мекеним Кыргызстан» Элнура Алканова заявила, что все сообщения и аудио- и видеоматериалы, распространяемые в соцсетях, должны быть тщательно расследованы со стороны правоохранительных органов.
По ее словам, партия не может утверждать, «что это кто-то специально делает против нее».
«Мы не проверяли и не можем это проверить. Нам неизвестно как и в каких случаях упоминается название партии “Мекеним Кыргызстан”. Мы бы хотели попросить правоохранительные органы проверить, на каких основаниях появляются такие сообщения и видеоматериалы. Они должны проверить и поставить точку. Чтобы что-то говорить нам нужны результаты проверки», — сказала она.
Представитель партии «Биримдик» Адилет Султаналиев заявил, что все подобные сообщения – это попытки очернить партию перед предстоящими парламентскими выборами.
«Сейчас проявляются разные претензии ко всем партиям, но многие из них не обоснованы. Я считаю, учитывая нынешнюю свободу слова и открытость в Кыргызстане, применять административный ресурс невозможно. Наоборот, пытающиеся применять админресурс партии лишь вредят себе. Партия «Биримдик» соблюдает все нормы закона. Надеемся, что другие партии также не будут нарушать закон», – сказал он.
Что говорят в ЦИК?
Центральная избирательная комиссия также отреагировала на опубликованные сообщения о нарушениях на избирательных участках.
Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что рабочая группа ЦИК изучит видео с участков в Бишкеке, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел.
По его словам, если подтвердится, что на упомянутых участках избиратели оформляли с нарушениями, члены этих участковых комиссий будут привлечены к ответственности.
«Если выяснится, что в этом замешана какая-то из партий, то в отношении нее также будут приняты меры», — отметил Абдыжапар Бекматов.
Кроме того, ранее ЦИК утверждал, что принятые в выборное законодательство и Уголовный кодекс поправки позволяют искоренить случаи массового подкупа голосов граждан.
Согласно новым нормам, уличенные в подкупе подвергаются штрафу 5 категории, то есть обязаны выплатить от 220 до 260 тысяч сомов. Если подкуп избирателей носит массовый характер, тогда нарушителю грозит до 2,5 лет лишения свободы.
Несмотря на это, член ЦИК Кайрат Осмоналиев сообщил, что только в Бишкеке уже более 50 тысяч избирателей заполнили форму №2 и сменили участок, на котором будут голосовать.
«До 19 сентября, когда будет сформирован окончательный список избирателей, перемещение граждан будет продолжаться. Зачем люди меняют участок для голосования? Зачастую это связано с подкупом избирателей», – сообщил Кайрат Осмоналиев.
Президент Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на то, как партии способствуют массовой смене участков для голосования через форму № 2.
«Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но государственные и правоохранительные органы, местные власти не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам», — подчеркнул Жээнбеков.
Он отметил, что все подобные сообщения должны оперативно проверяться и по ним должны выноситься решения по закону.
«В случае подтверждения необходимо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией. Во-вторых, участковые комиссии должны “работать как часы” для обеспечения полноты прозрачности выборного процесса», — сказал президент.