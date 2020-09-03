Радио «Азаттык» опубликовало рассказ ​жительницы села Новопокровка Ысык-Атинского района. По ее словам, 24 августа человек, заявивший, что является представителем одной из баллотирующихся партий, обходил каждый дом в селе и предлагал деньги в обмен на гарантию проголосовать за указанное политобъединение.

Тем, кто согласился, этот человек и его соратники давали 1000 сомов, обещая выдать оставшуюся часть после выборов.

«Для начала я должна пойти и зарегистрироваться на избирательном участке, который открыт на базе местной школы. Я не стала спрашивать, какая школа и как надо проходить регистрацию, лишь уточнила: “Раз взяли деньги, значит, обязательно надо сходить на выборы?” Женщина, которая занималась подкупом голосов, призналась: “Если вы не пойдете на выборы, меня оштрафуют”. На нашей улице эта группа обошла каждый дом», – рассказала жительница Новопокровки.

Житель Кара-Балты Мирбек Суранчиев рассказал «Азаттыку», что в городе цена одного голоса дошла уже до 3000 сомов. По его словам, партия, которая считается приближенной к власти, раздает деньги и регистрирует избирателей по форме №2 на нужном участке. Политобъединение обещает в день голосования привезти избирателей на участок на машине.

«Состоятельные партии уже назначили почти в каждом районе “своих” людей – акима, айыл окмоту и начальника местной милиции. Когда будут происходить нарушения, эти ручные чиновники будут делать вид, что ничего не заметили. Всех избирателей начали регистрировать по форме №2 в разных местах. В Кара-Балте людям на руки дают 500 сомов, обещая выдать оставшиеся 2500 сомов после выборов. Насколько я заметил, мало кто отказывается продать свой голос», – отметил житель Кара-Балты.

На изменение участков жалуются и сотрудники предприятий. Сотрудник предприятия «Кыргызмунайгаз» Дурусбек Ысакжанов сообщил «Азаттыку», что руководство компании требует от него изменить адрес голосования.

«Я прописан в селе, теперь же говорят, чтобы я заполнил форму №2 и прописался в городе Кочкор-Ата. При этом не только мы сами должны это сделать, но и еще три человек из семьи. Руководство открыто заявляет нам, что мы должны проголосовать за партию “Биримдик”», – сообщил он.

Родственница работает на Кыргыз Темир жолу, их под угрозой увольнения вывезут на ИК для подачи формы #2, чтобы они потом оттуда проголосовали. Пилюлю подсластят парой дней отдыха на ИК — MATTeist (@jishirin) September 2, 2020

Также в соцсетях и мессенджере WhatsApp распространилась запись телефонного разговора о том, что партия «Мекеним Кыргызстан» «готовится подкупать голоса избирателей». В аудио записан разговор предположительно между жителем Нарынской области и представительнице партии «Мекеним Кыргызстан».

Она просит его принести биометрический паспорт для регистрации на участке в Бишкеке, за что обещает выплатить тысячу сомов. Еще одну тысячу сомов мужчина должен получить после того, как проголосует за партию 4 октября. Женщина также обещает бесплатный трансфер до Бишкека в день выборов.

Что за форма №2?

На предстоящих парламентских выборах, как и на любых других, можно голосовать не по месту прописки. Это необходимо для того, чтобы, к примеру, человек, прописанный в Нарыне, но проживающий в Бишкеке, не ехал в день выборов в регион для голосования. Ему легче зарегистрироваться на участке в столице и проголосовать там.

Для того, чтобы сменить участок избирателю до 20 сентября нужно прийти в УИК и заполнить форму №2 – «заявление об изменении избирательного адреса». Кроме того, ему необходимо пройти биометрическую регистрацию на участке. После этого избиратель будет включен в список и сможет голосовать на участке, в котором он зарегистрировался.

«К примеру, у вас бишкекская прописка, но в день выборов вы будете в Оше, тогда вы заранее направляете заявление в любой из УИК города, и ваше конституционное право на голосование нарушено не будет», — отметил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, раньше любой человек мог принести ксерокопию паспорта другого гражданина и заполнить за его владельца форму №2. Теперь, согласно новым требованиям, каждый избиратель лично должен прийти и подать заявление на изменение места голосования.

«Причем участок ему меняют только после того, как он пройдет идентификацию по отпечаткам пальцев и изображению лица. В систему ЦИК поступают все сведения о том, кто и когда заполняет форму №2», – пояснил Бекматов.

Согласно предварительному списку избирателей, на сегодняшний день в голосовании могут принять участие более 3 миллионов кыргызстанцев.

Как партии используют форму №2?

Согласно Конституционному закону о выборах депутатов Жогорку Кенеша, для того, чтобы пройти в парламент, партия должна набрать не менее 7% голосов избирателей по всей республике и не менее 0,7% по каждой области и городам Бишкек и Ош.

Если партия непопулярна в каком-то городе или регионе, то возможность изменения избирательного участка помогает ей набрать там необходимое количество голосов для преодоления порога в 0,7%. Партия находит избирателей в регионах, которые ее поддерживает и перебрасывает их туда, где у нее нет поддержки.

Если политорганизация не может набрать необходимый процент голосов, она не проходит в парламент и не претендует на получение депутатских мандатов по избирательному округу.

Член ЦИК Кайрат Осмоналиев пояснил, что кандидат в депутаты от политической партии должен набрать определенное количество голосов на своем участке. Если он не наберет его, руководство партии вынудит его отказаться от мандата в пользу кандидата, который набрал больше голосов.

По словам Осмоналиева, из-за внутрипартийной конкуренции партии меняют списки кандидатов после выборов, но при этом кандидаты прибегают к подкупу избирателей. За определенное денежное вознаграждение они просят граждан зарегистрироваться на нужном участке и отдать голос нужной партии.

Кроме того, это дает возможность получить голоса жителей многочисленных новостроек, которые часто прописаны в регионах и не имеют документов на дома, в которых они проживают.

В Кыргызстане форму для изменения избирательного адреса впервые применили на президентских выборах 2011 года. Ее необходимость объяснялась растущей миграцией внутри страны.

При этом, в ЦИКе отметили, что не ведут статистику о том, сколько именно избирателей с тех пор проголосовало с использованием этой формы.

Реакция «Биримдика» и «Мекеним Кыргызстан»

В «Мекеним Кыргызстан» отрицают все обвинения в подкупе голосов. Партия заявила, что выступает за честные и прозрачные выборы без подкупа и грязных технологий, и не предпринимает никаких противозаконных действий для победы на выборах.

«Сейчас будет появляться много подобных видео, где некие люди станут называть нашу партию, намекая на какие-то нарушения. Мы к этому относимся спокойно, понимая, что когда нет других аргументов, переходят к таким грязным методам борьбы», — отметили в штабе.

Кандидатка от партии «Мекеним Кыргызстан» Элнура Алканова заявила, что все сообщения и аудио- и видеоматериалы, распространяемые в соцсетях, должны быть тщательно расследованы со стороны правоохранительных органов.

По ее словам, партия не может утверждать, «что это кто-то специально делает против нее».

«Мы не проверяли и не можем это проверить. Нам неизвестно как и в каких случаях упоминается название партии “Мекеним Кыргызстан”. Мы бы хотели попросить правоохранительные органы проверить, на каких основаниях появляются такие сообщения и видеоматериалы. Они должны проверить и поставить точку. Чтобы что-то говорить нам нужны результаты проверки», — сказала она.

Представитель партии «Биримдик» Адилет Султаналиев заявил, что все подобные сообщения – это попытки очернить партию перед предстоящими парламентскими выборами.

«Сейчас проявляются разные претензии ко всем партиям, но многие из них не обоснованы. Я считаю, учитывая нынешнюю свободу слова и открытость в Кыргызстане, применять административный ресурс невозможно. Наоборот, пытающиеся применять админресурс партии лишь вредят себе. Партия «Биримдик» соблюдает все нормы закона. Надеемся, что другие партии также не будут нарушать закон», – сказал он.

Что говорят в ЦИК?

Центральная избирательная комиссия также отреагировала на опубликованные сообщения о нарушениях на избирательных участках.

Зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов сообщил, что рабочая группа ЦИК изучит видео с участков в Бишкеке, где зафиксирована массовая регистрация жителей пригородных сел.

По его словам, если подтвердится, что на упомянутых участках избиратели оформляли с нарушениями, члены этих участковых комиссий будут привлечены к ответственности.

«Если выяснится, что в этом замешана какая-то из партий, то в отношении нее также будут приняты меры», — отметил Абдыжапар Бекматов.

Кроме того, ранее ЦИК утверждал, что принятые в выборное законодательство и Уголовный кодекс поправки позволяют искоренить случаи массового подкупа голосов граждан.

Согласно новым нормам, уличенные в подкупе подвергаются штрафу 5 категории, то есть обязаны выплатить от 220 до 260 тысяч сомов. Если подкуп избирателей носит массовый характер, тогда нарушителю грозит до 2,5 лет лишения свободы.

Несмотря на это, член ЦИК Кайрат Осмоналиев сообщил, что только в Бишкеке уже более 50 тысяч избирателей заполнили форму №2 и сменили участок, на котором будут голосовать.

«До 19 сентября, когда будет сформирован окончательный список избирателей, перемещение граждан будет продолжаться. Зачем люди меняют участок для голосования? Зачастую это связано с подкупом избирателей», – сообщил Кайрат Осмоналиев.

Президент Сооронбай Жээнбеков также обратил внимание на то, как партии способствуют массовой смене участков для голосования через форму № 2.

«Об этом пишут в прессе, социальных сетях. Но государственные и правоохранительные органы, местные власти не предпринимают против этого никаких мер. Вы уже сейчас создаете в людях недоверие к выборам», — подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что все подобные сообщения должны оперативно проверяться и по ним должны выноситься решения по закону.

«В случае подтверждения необходимо привлекать к ответственности. Если нет, то нельзя позволять провокаторам спекулировать различной информацией. Во-вторых, участковые комиссии должны “работать как часы” для обеспечения полноты прозрачности выборного процесса», — сказал президент.