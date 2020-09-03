ЦИК не удовлетворила жалобу экс-депутата Турсунбая Бакир уулу на партию «Бутун Кыргызстан» из-за исключения его имени из списка партии. В ЦИК отметили, что нарушениями процедуры составления списка партии занимается суд.

«Внутрипартийные дела — прерогатива суда, так как ЦИК не имеет полномочий проверять процедуру составления списка», — отметила член комиссии Атыр Абдрахматова.

Сам Бакир уулу заявил, что будет добиваться справедливости.

«В поисках истины, я обращусь в суд даже если они будут на Марсе или на Венере», — сказал он.

Спор Бакира уулу с партией «Бутун Кыргызстан»

Бакир уулу собирался баллотироваться в депутаты парламента от партии «Бутун Кыргызстан», однако не найдя себя в списке кандидатов, обратился в ЦИК. По его словам, его кандидатура была утверждена в списке во время тайного голосования на съезде партии. Однако, когда список был подан в Центризбирком, его фамилии там уже не было.

Он назвал это «грубым нарушением избирательного законодательства», так как список после тайного голосования не может изменяться. По его словам, в списке первых 20 членов партии значятся кандидаты, которые «купили себе место».

«Я спросил, сколько они заплатили. В ответ Курсан Асанов сообщил: «Агай, не обижайтесь, они дали по 200 тысяч долларов», — сказал Бакир уулу.

Рабочая группа по рассмотрению заявлений и жалоб избирателей рекомендовала ЦИК удовлетворить жалобу Бакир уулу. По словам члена рабочей группы Алмаза Асаналиева, партия «Бутун Кыргызстан» действительно нарушила избирательное законодательство.

На видео съезда партии, её лидер Мадумаров упоминал имя Бакир уулу, когда зачитывал список кандидатов в депутаты, однако после регистрации в ЦИК бывший депутат пропал из списка. Также из первых рядов списка были исключены члены возглавляемой им партии «Эркин Кыргызстан». По словам Бакир уулу, они были перенесены в списке на более дальние места.

Несмотря на рекомендации рабочей группы, ЦИК решила, что этот спор должен решаться в суде.

«Бутун Кыргызстан» — партия бывшего спикера парламента Адахана Мадумарова, регулярно участвующая в выборах. Мадумаров в том числе баллотировался в президенты, но проиграл Сооронбаю Жээнбекову.

Совсем недавно партия объединялась с лидером партии «Ак-Шумкар» Темиром Сариевым. Однако он покинул «Бутун Кыргызстан» «из-за своих принципов», а потом и вовсе отказался участвовать в выборах.

До 4 сентября ЦИК должен проверить документы партии на соответствие законам, затем либо зарегистрировать список кандидатов партии, либо отказать в регистрации. При отказе в регистрации партия сходит с предвыборной гонки. 4 сентября начнётся агитационный период, который продлится месяц до дня тишины 3 октября. Сами выборы назначены на 4 октября 2020 года.

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