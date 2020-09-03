Ошская милиция задержала 30-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании племянницы 2009 года рождения. Об этом «Клоопу» сообщила адвокат потерпевшей стороны Мухайо Абдураупова.

По её словам, 1 сентября мать девочки увидела своего родного брата, когда тот домогался до её дочери.

«Женщина рассказала, что они были в одежде. Она отвезла свою дочь в роддом, чтобы выяснить было ли изнасилование. Врачи это подтвердили и тогда она обратилась с заявлением в ГУВД Оша», — сказала адвокат.

Правоохранительные органы в тот же день задержали ее брата и водворили в ИВС. По словам адвоката, подозреваемый сознался в содеянном, и сказал, что неоднократно насиловал девочку.

По данному факту милиция начала досудебное производство по статье «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», назначены судебно-медицинские экспертизы.

«Мать, дочь и другие члены семьи живут в одном доме. Они уже обращались с заявлением в отношении него из-за того, что он “беспокоил, преследовал и ломал окна в доме.” Он также применял силу ко всем членам семьи», — добавила Абдураупова.

Отца у потерпевшей девочки нет — он скончался. Мать в одиночку воспитывает троих детей. По словам Абдурауповой, после произошедшего у женщины подскочил уровень сахара в крови и парализовало одну сторону лица.

По сообщению Генпрокуратуры, в 2019 году в отношении несовершеннолетних было совершено 2462 преступления, 222 из которых — сексуальное насилие.