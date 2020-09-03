Спикер парламента Дастан Джумабеков 3 августа на первом заседании после летних каникул предложил коллегам разъехаться в регионы для встреч с избирателями в преддверии выборов в Жогорку Кенеш, назначенных на 4 октября. У него уже имелось соответствующее постановление для рассмотрения депутатами.

«Вы знаете, что с 4 сентября начинается агитация, 4 октября состоятся выборы. Поступили предложения уйти на этот месяц для встреч с избирателями. Многие депутаты являются кандидатами. Есть партии, которых сейчас нет в парламенте, и для того, чтобы создать равные условия, предлагается уйти на встречи с избирателями. Такое уже практиковалось ранее», — передает слова спикера «Азаттык».

79 из 80 присутствовавших депутатов проголосовали за решение отменить заседания в парламенте с 4 сентября по 2 октября.

На этом же заседании нардепы утвердили план работ парламента на сентябрь. Депутат Дастан Бекешев спросил Джумабекова надо ли будет теперь отменять его. На это спикер ответил, что по регламенту по этому календарному плану могут продолжить работу в октябре уже новые депутаты.

Парламент вернулся с каникул 1 сентября, но в тот же день Джумабеков объявил перерыв до 3 сентября. На заседании 3 сентября принесли присягу 7 новых депутатов: четыре нардепа из фракции «Кыргызстан» и трое из партии «Онугуу — Прогресс».

Новые депутаты получили свои мандаты после того, как их однопартийцы сдали свои корочки для участия в предстоящих парламентских выборах. Новым нардепам, как и VI созыву парламента осталось прослужить один месяц до парламентских выборов 4 октября.

Сам спикер Джумабеков числится в первой десятке кандидатов в депутаты нового созыва парламента от партии «Кыргызстан». ЦИК после скандалов и судебных тяжб 2 сентября все же приняла документы от политобъединения для регистрации на выборах.