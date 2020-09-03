В здании Генконсульства Кыргызстана в Стамбуле 2 сентября в 22:30 по турецкому времени — по кыргызскому в 01:30 ночи — произошел пожар. Об этом сообщила турецкая служба CNN.

Как пишет издание Haberler, сначала загорелся первый этаж пятиэтажного здания, которое находится на площади Таксим. Затем пламя переметнулось на остальные этажи. На место для локализации и тушения огня приехало «большое количество» пожарных расчетов.

По обновленной информации, жертв и пострадавших от пожара не обнаружено, но нанесен материальный ущерб генконсульству. Стамбульская полиция устанавливает причину возгорания.

Турецкие издания отмечают быстрое распространение огня, который даже «отразился на камерах телефонов». На видео слышно, как полицейские разгоняют толпу зевак, призывая «оставить уже эти телефоны».