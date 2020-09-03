Центризбирком 2 сентября принял документы у партии «Кыргызстан» и зарегистрировал её для участия в парламентских выборах. На этот раз представители партии не опоздали со сдачей документов и принесли их в 17:20. Кроме того, последний срок регистрации списков кандидатов в депутаты истекает 3 сентября в 18:00.

«Кыргызстан» партиясы талапкерлердин тизмесин БШКга тапшырдыБорбордук шайлоо комиссиясы «Кыргызстан» саясий партиясынан шайлоого аттанган талапкерлердин тизмесин кабыл алды.____________________________________________Партия "Кыргызстан" предоставила ЦИК список кандидатовЦентральная избирательная комиссия приняла список кандидатов от политической партии «Кыргызстан». Publicerat av «Кыргызстан» партиясы Onsdag 2 september 2020

За день до этого Верховный суд Кыргызстана оставил в силе решение Административного суда Бишкека — последний признал незаконным то, что ЦИК возвратил документы партии «Кыргызстан» и недопустил ее к выборам в парламент.

Почему ЦИК не допустила «Кыргызстан» к выборам?

Всё началось с того, что ряд партий и активистов заявили, что регистрация партии «Кыргызстан» была незаконной. По их словам, ЦИК приняла документы у партии не смотря на то, что она опоздала со сдачей документов.

ЦИК провела заседание и решило недопускать партию на выборы. Однако причина была не в опоздании со сдачей документов, а в их передаче «ненадлежащим лицом».

После этого члены партии «Кыргызстан» обратились в админсуд с просьбой признать решение ЦИК незаконным и обязать ее зарегистрировать для участия в парламентских выборах. Суд жалобу удовлетворил.

Тогда члены ЦИК обратились в Верховный суд с кассационной жалобой. Однако вышестоящая инстанция оставила решение в силе Админсуда.