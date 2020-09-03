В Оше 1 сентября мужчина пытался во второй раз похитить девушку, но его остановил милиционер в штатском. Об этом сообщила пресс-служба УВД города Ош.

Девушка написала заявление, начато досудебное производство по статье «Похищение лица с целью вступления в брак». В Ошском УВД пока нет информации о том, задержали ли подозреваемых в попытке похищения девушки.

Как рассказала 20-летняя девушка Ошской редакции Kaktus.media, ранее мужчина уже похищал ее, но она отказалась выходить за него замуж. После этого он преследовал ее и угрожал расправой, а в милиции девушку на словах заверили, что мужчина перестанет это делать.

1 сентября она возвращалась с работы домой с подругой, когда похититель потребовал, чтобы она поговорила с ним.

«Мы с подругой сильно испугались, боялись, если он получит отказ, то зарежет нас, поэтому стояли смирно и слушали его. Потом я попросила его пропустить нас, но он схватил меня за руку и поволок на улицу. Подруга и я кричали, звали на помощь. И когда нас почти посадили в машину, подбежал мужчина, который напугал его и его друзей. Они, бросив нас, скрылись на своем автомобиле», — рассказала девушка Kaktus.media.

Мужчиной, который помог девушкам, оказался участковый Ак-Буринского отделения милиции. В УВД Оша сказали, что где-то в 01:30 ночи он вышел из-за шума на улицу и увидел, что девушку пытались украсть.

«Я очень благодарна Эркину, который помог мне в такой тяжелой ситуации. При этом вокруг было много людей, и они не отреагировали на крики о помощи. Он же вызвал милицию, но я отказалась ехать куда-либо ночью, так как была сильно напугана», — сказала девушка.

По ее словам, на следующий день она пошла в прокуратуру, но там ее направили в Ак-Буринское отделение МВД, где и было принято ее заявление на похитителя. Как уточнили в УВД Оша, девушка уже обращалась в это отделение полгода назад после первого похищения, но тогда почему-то ее заявление не приняли. Сейчас начато служебное расследование по этому факту.

Первое похищение

Девушка рассказала Kaktus.media, что до этого работала кассиршей в чайхане, куда регулярно приходил этот мужчина. Он пытался познакомиться с ней, но она не оказала ему внимания. После этого мужчина начал агрессивно вести себя с ней, преследовал, но не подходил/

«Несколько месяцев назад, когда я вышла с работы, меня схватили трое молодых людей и силой посадили в машину. Я пыталась остановить их, кричала, требовала и даже умоляла отпустить меня. Но мужчины не слушали меня. Мы ехали по дороге в Ноокат, но потом из-за моей истерики я даже не поняла, куда именно меня привезли», — рассказала девушка.

Ее привезли в частный дом, где всех встретила пожилая пара. Это оказались родители похитителя, которые не знали о планах сына. Отец приказал отвезти девушку домой. По дороге назад похититель выпил и позвонил с телефона девушки ее родителям. Но и там его ждал твердый отказ и угроза написать заявление в милицию.

«Мои родители встали на мою сторону, и он бросил трубку. После чего оставил меня на том же месте, где и похитил. После этого он перестал преследовать меня, и я не стала обращаться с заявлением в милицию. Но потом он начал мне угрожать. Присылал кровавые картинки и писал, что если я не выйду замуж за него, то не достанусь никому», — сказала девушка изданию Kaktus.media.

После череды угроз по телефону, девушка решила обратиться в милицию. Сотрудники Ак-Буринского отделения МВД привезли туда угрожавшего ей мужчину и поговорили с ним в отдельном кабинете.

«Затем милиционер заверил меня, что Бекзат отстанет от меня. Мол, он как представитель власти во всем разберется, и отправил меня назад, при этом не просил меня написать заявление. Я ушла, поверив, что этот кошмар закончился. Но через час Бекзат появился у меня на работе и снова начал угрожать. Я из-за его угроз каждый месяц меняю квартиры и номера телефонов», — рассказала девушка.

Это не первый раз, когда девушек в Кыргызстане похищают для вступления в брак, а после отказа преследуют и угрожают им расправой.

В конце мая 2018 года мужчина похитил, а затем убил в отделении милиции 19-летнюю Бурулай Турдалы кызы. Это была его вторая попытка жениться на девушке.

После задержания похититель попросил сотрудников милиции оставить их с девушкой наедине, убил ее, вырезал ножом на ее коже их инициалы и попытался покончить собой. Во время суда подозреваемый сказал, что «не помнит» момент убийства.

Свердловский райсуд приговорил его к 20 годам заключения в колонии усиленного режима и компенсации в размере 800 тысяч сомов семье потерпевшей.