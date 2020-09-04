Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала результаты анализа по смертности медработников от последствий коронавируса по всему миру. Правозащитники насчитали по меньшей мере 7 тысяч смертей среди медиков по всему миру, и утверждают, что все страны «сильно занижают» эти данные.

«Гибель более семи тысяч человек, пытавшихся спасти жизни других людей – это кризис огромного масштаба. Каждый медработник имеет право на безопасность на рабочем месте, и это просто вопиющая ситуация, когда так много людей вынуждены были заплатить за спасение других столь непомерную цену», — заявил глава отдела экономической и социальной справедливости Amnesty International Стив Кокберн.

При этом в предыдущем докладе организации от 13 июля количество умерших от коронавируса медиков составляло более 3 тысяч. Такой резкий рост смертности Amnesty International объясняет вспышками COVID-19 в некоторых странах и новыми источниками данных.

По новым данным, больше всего работников здравоохранения умерло от последствий коронавируса в Мексике — 1 320 человек, затем идут США — 1 077 медиков. В Великобритании, Бразилии и России скончались примерно одинаковое количество медработников — от 649 до 631.

Amnesty International отмечает, что правительство Мексики регистрировало все случаи смерти медиков, и даже разделило данные по возрасту, гендеру и виду деятельности.

«Такая прозрачность имеет очень важное значение, и все страны должны также подробно фиксировать и обнародовать такую информацию; столь подробная фиксация может до некоторой степени объяснить вызывающие тревогу показатели смертности и заболеваемости среди медработников в Мексике по сравнению с другими странами», — считают в правозащитной организации.

При этом Amnesty International относит к странам с наихудшим показателем смертности медиков от коронавируса и такие государства, как Египет (159 смертей) и Иран (164 умерших медиков).

«Данные по разным странам не всегда могут быть напрямую сопоставлены из-за различных методик по их сбору, а также из-за того, что разные страны по-разному определяют, кто именно относится к работникам здравоохранения», — уточняет движение.

Amnesty International сообщила, что опубликовала анализ на фоне нарастающих протестов работников образования, здравоохранения и смежных сфер в Южной Африке.

По данным организации, правительство ЮАР «до сих пор не смогло выполнить» требования работников: предоставить надлежащие средства индивидуальной защиты, допустить работников в комитеты по охране труда и технике безопасности на работе, предоставить психологическую поддержку, транспорт, а также доплаты тем, кто на передовой борется с пандемией.

Медики бастовали и в Индии: c 21 июля сотни тысяч работников ASHA — организации Аккредитованных активистов социального здравоохранения — требуют предоставить СИЗ и справедливые условия труда, а также поднять им зарплату с 4 тысяч рупий (около 4 300 сомов) до 10 тысяч рупий (примерно 10 720 сомов).

«Весь период пандемии правительства выражали благодарность медработникам, называя их героями, но всё это оказывается просто пустословием, когда мы видим, как много медработников умирает из-за отсутствия элементарной защиты», — подчеркнул Стив Кокберн.

А что в Кыргызстане?

Amnesty International создал 3 сентября интерактивную онлайн-карту, где фиксируются смерти медиков от коронавируса. В ней движение указывает известное на данный момент количестве умерших от COVID-19 медработников и источники данных.

Для этого правозащитники анализируют со специалистами по обработке данных информацию из различных источников: неофициальные списки памяти, заявления госчиновников, списки национальных медассоциаций, а также списки и некрологи из СМИ.

На карте показана сводка по смертям медиков от коронавируса от минздрава Кыргызстана за 3 августа.

«Кыргызстан: 71 смерть. Эти данные были получены из мониторинга прессы и проверки веб-сайта минздрава Кыргызстана», — написано на иконке при наведении на территорию Кыргызстана.

Ранее минздрав сообщал, что от последствий коронавирусной инфекции умерли 73 медика. В альтернативном списке памяти умерших медиков, который ведет «Клооп», сейчас 79 имен.

В конце июля правительство увеличило компенсации медикам, работающим в красных зонах с пациентами с COVID-19. За месяц до этого заработали поправки в закон «О статусе медработника». Они включают в себя введение денежных компенсаций за работу медиков во время режимов ЧС и ЧП и улучшение условий их труда.

Например, теперь медучреждения обязаны доставлять своих сотрудников из дома до места работы и обратно, а также обеспечить их средствами индивидуальной защиты. При этом медработникам, подвергающимся высокому риску для здоровья, правительство определяет компенсации не меньше четырех окладов по занимаемой должности.

Минздрав выплачивает зараженным медработникам по 200 тысяч сомов. Правда, сначала нужно доказать спецкомиссии, что они заразились во время работы. На сегодня известно о выплате компенсаций 41 медику.

Кроме этого, семье скончавшегося от последствий коронавируса медика положено по 1 миллиону сомов. 4 сентября замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что минздрав сейчас рассматривает более 30 случаев смертей медработников. А 18 семьям уже выплатили компенсацию в миллион сомов.

На 4 сентября в Кыргызстане зафиксировано 3 145 случаев заражения COVID-19 среди медработников.