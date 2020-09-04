Бывший глава минздрава считает, что подход к лечению больных был неправильным, потому что «доступ пациентов к лечению был ограничен». Батыралиев считает, что из-за «стереотипных привычек» коронавирусом стали заниматься инфекционисты и пульмонологи — но потом стало понятно, что из-за вируса страдают не только легкие, но и сердце с сердечно-сосудистой системой. Причем, страдают даже в большей мере.

«Мы отнеслись к коронавирусу, как к инфекции и собрали всех пациентов в инфекционных отделениях и больницах. Моему другу при заболевании стало плохо и ему было показано аортокоронарное шунтирование, но там, где он лечился, на это, к сожалению, не обратили внимания. Ему не сделали ни кардиограмму, ни ЭХОграмму.

У нас очень поздно стали понимать, что COVID-19 — это не только проблема пульмонологии», — говорит он.

Действительно, часть пациентов с коронавирусом получала колоссальную нагрузку на сердце и умирала от коронарной болезни или острого инфаркта миокарда. А 18 августа Минздрав исключил из статистики по смертям более 400 случаев, объявив, что эти пациенты скончались не из-за коронавируса, а из-за сопутствующих болезней.Большинство из них умерли из-за проблем с сердцем.

Распределение пациентов с коронавирусом, умерших от других болезней выглядит так:

Коронарная болезнь сердца – 358;

Острый инфаркт миокарда – 24;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 13;

Острая почечная недостаточность – 10;

Другие причины – 32.

Бывший министр считает, что каждого пациента нужно лечить индивидуально, а не по общим рекомендациям.

«Утвержденное временное руководство по лечению ковида – это лишь руководство к действию, но человек не машина и его не вылечишь нажатием какой-то одной кнопки. Каждого пациента лечишь индивидуально, и, по идее, его должен лечить и вести один врач, необходимо соблюдать преемственность в лечении», — говорит он. Во время пика пандемии вице-премьер Аида Исмаилова требовала от врачей действовать строго по утвержденной стратегии лечения пациентов.

Он считает, что власти «не извлекли уроков» и приняли решение строить инфекционные больницы, тогда как стоило бы строить многопрофильные. Он считает, что после пандемии высокой потребности в инфекционных больницах уже не будет хотя бы потому, что «люди элементарно научились мыть руки».

В ожидании очередного роста зараженных в регионах Кыргызстана старые здания поликлиник переделывают в инфекционные больницы, строят новую инфекционную больницу и в Бишкеке.

За пандемию число официально зафиксированных случаев COVID-19 достигло 44 227.

Батыралиев уверен, что реальное число заражений гораздо больше. В списке умерших 1061 человек.