Прокуратура Бишкека установила, что глава МТУ №12 Темир Касымов использовал админресурс и агитировал за партию «Биримдик», которая считается провластной. По факту начато досудебное производство по статье «Злоупотребление административным ресурсом». Материалы дела переданы в следственную службу ГУВД Бишкека.

Прокуратура рассмотрела материалы, которые ей 21 августа отправила ЦИК по жалобе представителей партии «Реформа».

Представительница «Реформы» Рита Карасартова предоставила комиссии видеозаписи в качестве доказательства того, что Касымов использовал свое служебное положение. Сам глава МТУ признал свою вину.

Как пишет информагентство 24.kg, Касымов на совещании призывал голосовать своих коллег из домовых комитетов и Товариществ собственников жилья за партию «Биримдик».

Тогда ЦИК вынесла предупреждение лишь самому госчиновнику, а не партии, и направила материалы в Генпрокуратуру для дачи правовой оценки.

«У нас возник спор относительно партии “Биримдик”. Некоторые члены ЦИК, я в том числе, подняли вопрос о том, что нужно вынести предупреждение партии. Кто-то говорил, что недостаточно доказательств, что, возможно, кто-то, не имеющий отношения к “Биримдику”, агитирует так, чтобы дискредитировать партию. Голоса разделились поровну, поэтому в отношении “Биримдика” не принято решения о предупреждении», — сказал в интервью Kaktus Media член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Партию «Биримдик» связывают с нынешней властью, от нее кандидатом идет брат президента страны Асылбек Жээнбеков. Партию возглавляет экс-депутат и экс-руководитель «Мегакома» Акылбек Жамангулов.

3 сентября ЦИК зарегистрировала для участия в выборах списки кандидатов от 15 партий. Комиссия отказала в регистрации политобъединениям «Бутун Кыргызстан» и «Актив» из-за нарушений при составлении списков кандидатов. Лидеры «Бутун Кыргызстан» намерены обжаловать решение ЦИК в суде.

С 4 сентября стартовала предвыборная агитация партий, которые участвуют в выборах. Она продлится до дня тишины 3 октября, на следующий день назначено само голосование.