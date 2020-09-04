Но еще до нее, 5 апреля, умер другой врач — психиатр из Сузака Бахтияр Авилов. Его не вписывали в число медиков с коронавирусом, потому что тест не подтвердил у него вируса. Его диагнозом была внебольничная пневмония. Позже медики высказались, что бушующая во время пандемии пневмония — это сложное течение COVID-19, и в середине июля статистики объединили. Далее все медики в списке будут упоминаться как умершие с COVID-19.