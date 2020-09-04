В Кыргызстане новый учебный год для школьников начался дистанционно — такое решение приняли власти из-за ситуации с коронавирусом в стране. Пока в школу ходят только первоклассники.
По словам замминистра образования Надиры Джусупбековой, ведомство планирует возобновить традиционную форму обучения поэтапно для 2, 5, 9, и 11 классов. Джусупбекова отметила, что остальные классы смогут вернуться в школу только после улучшения эпидситуации в стране.
Тем не менее, хотя власти предупреждают о возможном росте зараженных этой осенью, уже 4 октября в стране должны пройти парламентские выборы — 4 сентября начался агитационный период.
Дети обучаются не выходя из дома ещё с четвертой четверти прошлого учебного года. Тогда министерство образования разработало специальную программу, по которой должны были обучаться школьники. Однако, такая методика обучения выявила много недостатков.
Родители жаловались, что обучающий видеоматериал, разработанный ведомством не понятен для школьников, сайты и мобильные приложения с учебной программой плохо или вовсе не работали. В регионах ситуация намного сложнее. У детей не было возможности обучаться из-за отсутствия необходимых гаджетов и интернета.
Исследование подтвердило, что часть родителей применяет насилие, чтобы дети учились.
Несмотря на все проблемы, власти продлили дистанционное обучение еще на первую четверть нового учебного года. И родители, и учителя считают, что система обучения для этого не доработана.
Родители опасались дистанционного образования и летом, но с приходом сентября в социальных сетях все больше жалоб на подобное обучение — дети плохо усваивают материал, возникают проблемы с интернетом, гаджетов нет или не хватает на всех, а у кого-то даже падает зрение.
Спустя два дня кыргызстанка Татьяна Кудрявцева столкнулась с другой проблемой — неработающий интернет:
Ещё одна родительница, которая жалуется на проблемы с доступом в интернет: