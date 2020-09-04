4 min read

Российский видеоблогер и урбанист Илья Варламов прибыл в Бишкек 2 сентября в компании еще одного российского блогера Максима Верника. На протяжении всего путешествия он делился своими впечатлениями о городе в своих соцсетях.

Аэропорт, в котором невозможно соблюдать дистанцию

По приезду блогер сказал, что несмотря на то, что в аэропорту «Манас» все еще принимают меры по борьбе с коронавирусом и измеряют температуру прибывающим, соблюдать дистанцию в здании невозможно.

«Аэропорт маленький, народ толпится, пытаясь вырвать свой чемодан с ленты. Места мало, дистанцию никто не соблюдает, да это и невозможно сделать. […] Но мало получить чемодан, надо еще выйти в город! Это тоже не так просто, потому что надо просканировать багаж. Такое бывает во многих аэропортах, но обычно организовывают очередь. Очень надеюсь, что администрация аэропорта “Манас” купит ленточек и организует нормальную очередь без толпы и давки. Спасибо», – написал Варламов.

Разбитые тротуары и подземка на Филармонии

Утром 3 января урбанист в своих сторис посетовал на плохое качество столичных дорог и тротуаров во время утренней пробежки по центру города.

«Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.

Потом блогер обнаружил затопленный из-за дождя участок улицы Тыныстанова возле Русского драмтеатра.

«Бегать по Бишкеку очень интересно, точнее сложно. Что-то затопило, повсюду лужи. Потрясающе!» — отметил Илья Варламов.

«В городе все раздолбано, зато все нельзя. На каждом шагу стоят охранники и запрещают фотографировать. Если бы каждого, кто запрещает делать фото, отправить на дорожные работы — в городе был бы порядок», — сказал он.

Блогер также опубликовал пост, в котором оценил подземные переходы в центре города. По его словам, в «подземном храме торговли» можно «купить поесть и выпить, собрать ребенка в школу, встретить его из школы и собрать в институт, отправить в армию, купить все для свадьбы, построить дом, даже организовать достойные похороны приличному человеку».

View this post on Instagram

Попал под бишкекский дождь. Ну, как под дождь, это страшный ливень! За несколько секунд промокаешь до нитки. И вот первые капли уже падают на разбитые тротуары бишкекской столицы, а я срочно ищу укрытие. Внезапно вижу спасение — подземный переход! Да, тот редкий случай, когда и от подземного перехода может быть польза. Быстро прыгаю в переход, чуть не падая на крутой гранитной лестнице. И тут моему взору открывается просто подземный храм торговли! Чего тут только нет! Бесконечные лавки и магазинчики! Здесь можно купить поесть и выпить, собрать ребенка в школу, встретить его из школы и собрать в институт, отправить в армию, купить все для свадьбы, построить дом, даже организовать достойные похороны приличному человеку! В подземном переходе Бишкека можно удовлетворить любые жизненные потребности! Нельзя тут только купить зонт во время дождя. Ох! Влюблюсь в Бишкек, останусь тут жить и открою в подземном переходе магазин зонтиков!

A post shared by Илья Варламов (@varlamov) on

Пробки

Позже он опубликовал в сторис видео дорожного затора на пересечении проспекта Чуй и улицы Манаса.

«Друзья, необъяснимая ситуация: люди зачем-то сигналят, хотя там впереди пробка, там некуда ехать. […] Только регулировщик отвлекся, и эти дебилы заняли перекресток. Это те люди, которые сигналили. Откуда этим баранам выдают права?» — спрашивает он.

На видео водители выезжали на перекресток, хотя движение впереди было заблокировано, и создали пробку, несмотря на указания регулировщика.

Позже он опубликовал скриншот сообщений от людей, которых возмутил его комментарий о бишкекских водителях.

Блогер Максим Верник также поделился своими впечатлениями от посещения столицы. Он рассказал, что получает очень много сообщений с различными приглашениями в инстаграме, и назвал кыргызов самым гостеприимным народом.

View this post on Instagram

И вот новое приключение, новая дорога. На это раз я направляюсь в Центральную Азию, к горам Тянь Шаня, подле которых, на медном блюде чуйской долины, гордо раскинул свои пшеничные кудри лагмана, ароматный Бишкек. ⠀ Четырехчасовой перелет сотканный из маниакальной чистоплотности турецких авиалиний, обрывки сна над мутной янтарной пустыней жаркой Азии, удар мокрой чернильной печатью по бледно-розовой свободе, долгое получение багажа, сухая рыночная давка в ароматах сандала и явора, и пока я наблюдал как трое бронзовых киргизов хлестали игральными картами по кракелюровому боку советского чемодана, подошла моя очередь. Холодная дверь скрипя скользнула по направляющим и густая жара плеснула в лицо мягкой волной. Отчетливо пахло лепешками, таксистами и калейдоскопом предложений доехать с ветерком до центра. ⠀ Я в Бишкеке, друзья – городе тысячи и одной миски дымящегося лагмана, городе, где несколько дней я буду лежать на арбузной бахче объятый негой безмятежности, гордо раскинув руки указывающие на белоголовые тяньшаньские горы, на которых спят облака, роняющие божью слезу на терракотовую долину. За вас, дорогие киргизы!

A post shared by Макс Верник ✡ (@maxvernik) on

Ужин с мэром

Вечером 3 сентября оба путешественника сообщили, что были приглашены на ужин с мэром Бишкека Азизом Суракматовым. Они опубликовали фотографии с мероприятия с самим мэром и его советницей Гулей Алмамбетовой.

Ранее пользователи соцсетей высказывали подозрения, что Варламов прилетел в Бишкек по приглашению мэрии, чтобы выпустить позитивный материал о развитии столицы и похвалить работу мэра и муниципалитета.

Сам Варламов также прокомментировал обвинения в подкупе.

Кто такой Илья Варламов?

Илья Варламов – популярный видеоблогер из России, урбанист, общественный деятель, журналист и сооснователь фонда «Городские проекты». В своем тревел-шоу он обозревает инфраструктуру разных городов мира и критикует неудобные и некачественные общественные пространства. На начало сентября 2020 года на его YouTube-канал подписаны более 1,8 млн пользователей.

В одной из рубрик своего видеоблога Варламов гуляет по городам с их мэрами и обсуждает проблемы городской планировки, которые встречаются им на пути. Главы муниципалитетов часто прислушиваются к мнению блогера и реализуют позитивные проекты в строительстве и развитии.

О своих планах посетить Бишкек Варламов сообщил 26 августа в своем твиттере.

«Господа, а меня читает кто-то из Киргизии? Я правильно понимаю, что границы открыли и можно спокойно прилететь?» – написал он.

Горожане положительно отреагировали на возможность приезда блогера. В январе этого года, когда в Бишкеке остро стояла проблема смога, активисты расклеили в городе плакаты и наклейки с надписями: «Бишкек – ад урбаниста! Варламов приди!».

Помимо этого, Варламов посвятил еще несколько сообщений своему приезду в столицу Кыргызстана.

Это не первый визит видеоблогера в Кыргызстан. В 2010 году он посещал страну в качестве фотожурналиста во время революции 7 апреля и написал о ней несколько статей в своем блоге на «LiveJournal».

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА