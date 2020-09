View this post on Instagram

Сегодня утром я смотрел в прозрачные воды Босфора и думал, как бы хорошо было оказаться в Бишкеке! И знаете, мечты сбываются! Меня переполняет восторг, потому что прямо сейчас я сижу в кафе в самом центре Бишкека! Как замечательно жить!