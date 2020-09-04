Российский видеоблогер и урбанист Илья Варламов прибыл в Бишкек 2 сентября в компании еще одного российского блогера Максима Верника. На протяжении всего путешествия он делился своими впечатлениями о городе в своих соцсетях.
Аэропорт, в котором невозможно соблюдать дистанцию
По приезду блогер сказал, что несмотря на то, что в аэропорту «Манас» все еще принимают меры по борьбе с коронавирусом и измеряют температуру прибывающим, соблюдать дистанцию в здании невозможно.
«Аэропорт маленький, народ толпится, пытаясь вырвать свой чемодан с ленты. Места мало, дистанцию никто не соблюдает, да это и невозможно сделать. […] Но мало получить чемодан, надо еще выйти в город! Это тоже не так просто, потому что надо просканировать багаж. Такое бывает во многих аэропортах, но обычно организовывают очередь. Очень надеюсь, что администрация аэропорта “Манас” купит ленточек и организует нормальную очередь без толпы и давки. Спасибо», – написал Варламов.
Разбитые тротуары и подземка на Филармонии
Утром 3 января урбанист в своих сторис посетовал на плохое качество столичных дорог и тротуаров во время утренней пробежки по центру города.
«Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.
Потом блогер обнаружил затопленный из-за дождя участок улицы Тыныстанова возле Русского драмтеатра.
«Бегать по Бишкеку очень интересно, точнее сложно. Что-то затопило, повсюду лужи. Потрясающе!» — отметил Илья Варламов.
«В городе все раздолбано, зато все нельзя. На каждом шагу стоят охранники и запрещают фотографировать. Если бы каждого, кто запрещает делать фото, отправить на дорожные работы — в городе был бы порядок», — сказал он.
Блогер также опубликовал пост, в котором оценил подземные переходы в центре города. По его словам, в «подземном храме торговли» можно «купить поесть и выпить, собрать ребенка в школу, встретить его из школы и собрать в институт, отправить в армию, купить все для свадьбы, построить дом, даже организовать достойные похороны приличному человеку».
Пробки
Позже он опубликовал в сторис видео дорожного затора на пересечении проспекта Чуй и улицы Манаса.
«Друзья, необъяснимая ситуация: люди зачем-то сигналят, хотя там впереди пробка, там некуда ехать. […] Только регулировщик отвлекся, и эти дебилы заняли перекресток. Это те люди, которые сигналили. Откуда этим баранам выдают права?» — спрашивает он.
На видео водители выезжали на перекресток, хотя движение впереди было заблокировано, и создали пробку, несмотря на указания регулировщика.
Позже он опубликовал скриншот сообщений от людей, которых возмутил его комментарий о бишкекских водителях.
Блогер Максим Верник также поделился своими впечатлениями от посещения столицы. Он рассказал, что получает очень много сообщений с различными приглашениями в инстаграме, и назвал кыргызов самым гостеприимным народом.
Ужин с мэром
Вечером 3 сентября оба путешественника сообщили, что были приглашены на ужин с мэром Бишкека Азизом Суракматовым. Они опубликовали фотографии с мероприятия с самим мэром и его советницей Гулей Алмамбетовой.
Ранее пользователи соцсетей высказывали подозрения, что Варламов прилетел в Бишкек по приглашению мэрии, чтобы выпустить позитивный материал о развитии столицы и похвалить работу мэра и муниципалитета.
Сам Варламов также прокомментировал обвинения в подкупе.
Кто такой Илья Варламов?
Илья Варламов – популярный видеоблогер из России, урбанист, общественный деятель, журналист и сооснователь фонда «Городские проекты». В своем тревел-шоу он обозревает инфраструктуру разных городов мира и критикует неудобные и некачественные общественные пространства. На начало сентября 2020 года на его YouTube-канал подписаны более 1,8 млн пользователей.
В одной из рубрик своего видеоблога Варламов гуляет по городам с их мэрами и обсуждает проблемы городской планировки, которые встречаются им на пути. Главы муниципалитетов часто прислушиваются к мнению блогера и реализуют позитивные проекты в строительстве и развитии.
О своих планах посетить Бишкек Варламов сообщил 26 августа в своем твиттере.
«Господа, а меня читает кто-то из Киргизии? Я правильно понимаю, что границы открыли и можно спокойно прилететь?» – написал он.
Горожане положительно отреагировали на возможность приезда блогера. В январе этого года, когда в Бишкеке остро стояла проблема смога, активисты расклеили в городе плакаты и наклейки с надписями: «Бишкек – ад урбаниста! Варламов приди!».
Помимо этого, Варламов посвятил еще несколько сообщений своему приезду в столицу Кыргызстана.
Это не первый визит видеоблогера в Кыргызстан. В 2010 году он посещал страну в качестве фотожурналиста во время революции 7 апреля и написал о ней несколько статей в своем блоге на «LiveJournal».