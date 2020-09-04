Российский видеоблогер и урбанист Илья Варламов прибыл в Бишкек 2 сентября в компании еще одного российского блогера Максима Верника. На протяжении всего путешествия он делился своими впечатлениями о городе в своих соцсетях.

Аэропорт, в котором невозможно соблюдать дистанцию

По приезду блогер сказал, что несмотря на то, что в аэропорту «Манас» все еще принимают меры по борьбе с коронавирусом и измеряют температуру прибывающим, соблюдать дистанцию в здании невозможно.

«Аэропорт маленький, народ толпится, пытаясь вырвать свой чемодан с ленты. Места мало, дистанцию никто не соблюдает, да это и невозможно сделать. […] Но мало получить чемодан, надо еще выйти в город! Это тоже не так просто, потому что надо просканировать багаж. Такое бывает во многих аэропортах, но обычно организовывают очередь. Очень надеюсь, что администрация аэропорта “Манас” купит ленточек и организует нормальную очередь без толпы и давки. Спасибо», – написал Варламов.

Разбитые тротуары и подземка на Филармонии

Утром 3 января урбанист в своих сторис посетовал на плохое качество столичных дорог и тротуаров во время утренней пробежки по центру города.

«Если я сегодня не сломаю здесь ноги, на этих тротуарах, то больше мне бояться нечего. Опасно исследовать город на бегу», — сказал он.

Потом блогер обнаружил затопленный из-за дождя участок улицы Тыныстанова возле Русского драмтеатра.

«Бегать по Бишкеку очень интересно, точнее сложно. Что-то затопило, повсюду лужи. Потрясающе!» — отметил Илья Варламов.