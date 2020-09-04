Пресс-служба президента сообщила, что секретариат Совета безопасности изучает причины и условия распространения COVID-19 в Кыргызстане.

С января по июль 2020 года Совбез провел 8 заседаний, на которых госорганы получили рекомендации по предотвращению распространения коронавируса, локализации очагов заражения и сведения к минимуму ущерба для экономики Кыргызстана.

В настоящее время секретариат Совета безопасности проводит «детальное исследование, анализ условий и причин, способствовавших распространению COVID-19, в отдельных случаях, повлекших за собой летальные исходы, в том числе неготовности госорганов и организаций здравоохранения к оказанию скорой медицинской помощи населению».

По итогам анализа, госорганам дадут дополнительные рекомендации для недопущения такой санитарно-эпидемиологической ситуации в будущем.

Кроме того, сейчас финансовая полиция проводит досудебные производства по фактам:

Халатности нескольких должностных лиц Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и Минздрава;

Коррупции при в лоббировании интересов фармацевтических компаний и заключению заведомо невыгодных для государства контрактов;

Госзакупок, причинивших особо крупный ущерб государству.

Секретариат Совбеза просит граждан, экспертов и институты гражданского общества отправить им всю имеющуюся информацию и предложения по проводимому исследованию.

Вспышка COVID-19 в Кыргызстане

Первые случаи коронавируса в стране начали фиксировать в марте 2020 года. Тогда власти закрыли границы и усилили контроль за гражданами Кыргызстана, которые возвращались в страну. Также ввели режим чрезвычайного положения в крупных городах и ограничили передвижения граждан. Это было сделано, когда в стране было мало случаев заражения.

В таком режиме страна прожила полтора месяца и когда в мае случаи заражения немного пошли на спад, власти сняли ограничения. Это привело к серьезной вспышке заражений и уже к концу июня все больницы Бишкека были переполнены.

Власти Кыргызстана оказались не готовы к такому всплеску числа зараженных, хотя в запасе было больше месяца на подготовку. В больницах наблюдалась нехватка медперсонала, поэтому врачи по всей стране работали на износ. Также не хватало медоборудования и лекарств.

При этом жестко критиковались президент Сооронбай Жээнбеков и премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, который позже покинул свой пост. Его место занял бывший вице-премьер Кубатбек Боронов, который также подвергся критике за свои решения.

Волонтёры и неравнодушные граждане начали объединяться. чтобы помочь врачам в борьбе с пандемией коронавируса. Они открывали дневные стационары для пациентов, оказывали помощь больным прямо на улице и собирали деньги на медицинские препараты и оборудование.

К концу июля ситуация стабилизировалась и в больницах появились свободные места. Кроме того, минздрав стал публиковать информацию о малом количестве зараженных, снизилось и количество смертей.

При этом, у ведомства изменились алгоритмы сбора данных и теперь данные публикуются в меньшем объеме. К примеру, сейчас неизвестно, сколько тестов по коронавирусу минздрав делает в сутки, хотя раньше эта информация была в открытом доступе.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Кыргызстане было зарегистрировано 78 заражённых. В то время как в июле минздрав и Республиканский штаб сообщал ежедневно о тысячах заражённых.

За пандемию число официально зафиксированных случаев COVID-19 достигло 44 227 случаев. Из них выздоровели и выписаны из больниц 39 426 человек. В списке умерших 1061 человек — однако, стоит учитывать, что Минздрав искусственно сократил данные в статистике о смертях, убрав из нее более 400 случаев.

Минздрав настаивает, что у этих зараженных коронавирусом были другие болезни, которые и стали причиной смерти, хотя ВОЗ считает в таких случаях главной причиной смерти именно коронавирус.