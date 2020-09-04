Центризбирком 3 сентября зарегистрировал списки кандидатов в депутаты от 15 партий, участвующих в парламентских выборах 4 октября. Двум политобъединениям — «Бутун Кыргызстан» и «Актив» — комиссия отказала в регистрации.

Зарегистрированные партии

«Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других боевых конфликтов»; «Мекен Ынтымагы»; Социалистическая партия «Ата-Мекен»; «Мекенчил»; Партия государственного единства и патриотизма «Бир Бол»; «Ыйман Нуру»; «Замандаш»; «Чоң Казат»; «Реформа»; «Республика»; «Социал-демократы»; Демократическая партия «Биримдик» («Единство»); «Мекеним Кыргызстан»; «Ордо»; «Кыргызстан».

Партии, которым отказали

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумарова заявил на пресс-конференции 4 сентября, что у них уже было решение ЦИКа о регистрации, которое комиссия «поменяла за 45 минут». Партия оспорит решение ЦИК в городском суде.

Основанием для отказа в регистрации списка от партии «Бутун Кыргызстан» в ЦИК назвали «нарушения при проведении съезда партии, на котором выдвигался список кандидатов», и часть 7 статьи 61 конституционного закона — несоблюдение порядка выдвижения кандидатов.

Комиссия обнаружила, что список, который предоставили в ЦИК, отличается от того, который был утвержден членами партии «Бутун Кыргызстан» на съезде. Также по видеозаписи съезда партии ЦИК выявила нарушение тайны голосования.

«На видеозаписи видно, что не была обеспечена тайна голосования, отсутствуют кабины для голосования, делегаты открыто заполняют избирательные бюллетени, опускают их, не сложив, в прозрачные урны для голосования и присутствующие могут видеть результаты волеизъявления того или иного кандидата», — заявили в Центризбиркоме.

За предложение рабочей группы отказать в регистрации списка кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан» проголосовали 9 членов ЦИК, против — 2.

Один из кандидатов от партии «Бутун Кыргызстан» Омурбек Суваналиев заявил, что доводы ЦИК про нарушения на съезде — это просто домыслы и повод, чтобы «не пропустить» политобъединение в парламент.

«Потому что парламент поменял бы облик, парламент уже заработал бы по-другому. Поэтому все провластные политические силы решили нас убрать. […] Это политическое решение, политический заказ, и мы постараемся доказать это через суд», — сказал Суваналиев.

Про нарушения при проведении съезда делегатов «Бутун Кыргызстан» рассказал ее уже бывший член Турсунбай Бакир уулу. Он обратился с жалобой в ЦИК, когда не обнаружил свое имя в списке кандидатов от партии, представленный комиссии.

По его словам, его кандидатура была утверждена тайным голосованием на съезде. Но в ЦИК ему посоветовали решить дело в суде, так как комиссия «не имеет полномочий проверять процедуру составления списка». Теперь Бакир уулу собирается «искать истину в судах, даже если они на Венере».

ЦИК отказалась регистрировать список кандидатов от партии «Актив» из-за нарушений двух требований закона. Первое — в списке должно быть не более 70% кандидатов одного пола, а разница в очередности между мужчинами и женщинами должна быть не менее трех позиций. Второе — партия «Актив» не предоставила документ о внесении избирательного залога.

Партия «Актив» первая предоставила документы для регистрации в ЦИК и возглавляла список партий, документы которых рабочая группа рассматривала.

Это не первый скандал, связанный с приемом документов от партий для регистрации в ЦИК. 25 августа ЦИК решила вернуть списки кандидатов партии «Кыргызстан» из-за нарушений при их подаче.

Накануне активисты и политики утверждали, что представитель «Кыргызстан» не успел сдать документы в последний день до 18:00. Позже выяснилось, что в журнале посещений ЦИК было исправлено время его прихода на 17:59. Кроме того, ЦИК заявила, что документы партии внесло не уполномоченное для этого лицо, что является нарушением закона.

Лидер партии «Кыргызстан» Канат Исаев заявил, что партия подала документы в ЦИК вовремя, а представительница политобъединения, которая должна была вносить документы, заболела. Партия обжаловала решение ЦИК — административный суд Бишкек и Верховный суд встали на сторону партии. 2 сентября ЦИК все же приняла документы и зарегистрировала партию на выборах.

Парламентские выборы пройдут 4 октября. С 4 сентября начинается предвыборная агитация, которая продлится до дня тишины 3 октября перед днем голосования.