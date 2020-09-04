Кыргызстан активно готовится к парламентским выборам, которые пройдут 4 октября 2020 года. ЦИК сообщила о 15 партиях, которые зарегистрировались для участия в выборах. 4 сентября начался агитационный период, который продлится до дня тишины 3 октября.

Действующий созыв парламента тем временем ушёл на месячный перерыв, чтобы проводить встречи с избирателями в регионах. Такое решение нардепы приняли на заседании 3 сентября после выхода из летних каникул.

В этот же день парламент объявил о принятии присяги 7 новых депутатов.

Они получили свои мандаты после того, как их однопартийцы сдали свои мандаты для участия в предстоящих парламентских выборах.

Все остальные действующие депутаты нынешнего созыва пока не сдавали свои мандаты, потому что закон их к этому не обязывает. При этом большинство депутатов парламента идут кандидатами на выборы от различных партий.

«Депутаты сдают мандат только на добровольной основе. Избирательное законодательство не предусматривает сдачу полномочий депутата Жогорку Кенеша перед выборами в парламент. Они могут оставаться в своём статусе пока не придёт новый созыв», — сказала в интервью «Клоопу» член ЦИК Атыр Абдрахманова

Новость о новых депутатах парламента вызвала негативную реакцию в обществе, потому что по сути они отработали один рабочий день, а остальное время проведут на встречах с избирателями.

Однако это не отменяет того факта, что эти люди пробыв даже месяц в статусе депутата, будут иметь ряд привилегий (согласно закону «О статусе депутата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики»).

Депутат не может быть задержан или арестован, подвергнут обыску, личному досмотру по основаниям, предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством, кроме случая совершения им особо тяжкого преступления. Жилье, служебное помещение, багаж, личные и служебные транспортные средства, переписка, средства связи, а также документы, принадлежащие депутату Жогорку Кенеша, не подлежат досмотру и обыску. Аппарат и Управление делами Жогорку Кенеша обеспечивают его служебными помещениями, необходимыми канцелярскими и техническими средствами, средствами связи, а также транспортным обслуживанием. Депутат обеспечивается социально-бытовыми условиями, рабочим помещением и персональным местом в зале заседаний Жогорку Кенеша. Депутат вправе иметь консультанта. Депутату на весь срок полномочий выдается дипломатический паспорт. Дипломатические представительства за рубежом должны оказывать депутату Жогорку Кенеша, пребывающему в стране аккредитации представительства Кыргызской Республики, необходимую помощь и поддержку. Депутату обеспечиваются командировки, включая зарубежные поездки. Депутату, не имеющему жилой площади в городе Бишкек, предоставляется служебное жилое помещение. В случае отсутствия свободного служебного жилого помещения депутату Жогорку Кенеша выплачивается ежемесячная компенсация за аренду жилого помещения в размерах и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами, утвержденными Жогорку Кенешем. Депутат на территории Кыргызской Республики имеет право на бесплатное пользование всеми видами государственного пассажирского транспорта, за исключением такси. Депутат, а также лицо, сопровождающее его, имеют право на внеочередное поселение в государственной или муниципальной гостинице. Депутату присваивается соответствующий классный чин, который влияет на размер зарплаты. Срок полномочий депутата засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж. Депутаты Жогорку Кенеша после прекращения срока полномочий трудоустраиваются на прежней работе (должности), которую они занимали до избрания в Жогорку Кенеш, а при ее отсутствии — на другой равноценной работе (должности). Депутату предоставляется медицинское, санаторно-курортное и бытовое обеспечение на условиях, установленных для членов правительства. По ходатайству спикера депутатам на период осуществления ими своих полномочий выдается служебное оружие.

Даже если новоявленные депутаты не успеют использовать все привилегии, то они, как минимум, получат зарплату.