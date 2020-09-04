Утром 4 сентября на альтернативной дороге Север — Юг, пролегающей через село Казарман Тогуз-Тороузского района Джалал-Абадской области столкнулись легковая машина марки «Ауди А6» и грузовик «Хово». В результате ДТП погибли 8 человек.

По информации пресс-службы МЧС, среди погибших было шестеро мужчин, один несовершеннолетний и две женщины.

Издание «Турмуш» опубликовало список погибших:

1. М. Биймурза 1962 года рождения (водитель);

2. О. Гулумкан 1963 года рождения ;

3. Т. Иният 1943 года рождения ;

4. О. Узак 1965 года рождения ;

5. Б. Батма 1965 года рождения ;

6. Б. Майрам 1962 года рождения;

7. К. Элхан 2012 года рождения ;

8. К. Гулумкан 1967 года рождения.

«На место происшествия выехали спасатели Тогуз-Тороузской районной противопожарной части №46, вытащили тела погибших из автомобиля и передали сотрудникам МВД», — сообщило МЧС.