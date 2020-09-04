Мы расширяем нашу редакцию и ищем семь новых сотрудников.

Редактор/ка новостей в русскоязычную редакцию

Этот человек должен разбираться в новостной повестке Кыргызстана, особенно в политической, уметь предлагать темы для интересных (иногда не сразу очевидных) материалов и работать с коллективом. Разумеется, ещё этот человек должен уметь отлично писать и редактировать новостные тексты. Ещё надо уметь работать быстро, но качественно.

Журналист/ка в русскоязычную новостную редакцию

Нам нужен человек, который будет готов работать пять дней в неделю, но немного в необычном графике: оба выходных (суббота и воскресенье) у этого человека будут полными рабочими днями, но зато два будних дня станут выходными.

Этот человек должен уметь находить интересные темы для новостей, собирать всю необходимую информацию, общаться с источниками, перепроверять каждый факт (вместе с редакторами) и затем писать интересные и понятные тексты.

ВНИМАНИЕ: С редактором/кой и журналистом/кой мы изначально заключим контракт только на полгода. В случае успешной работы в течение этих шести месяцев, мы открыты к переговорам о продолжении совместной работы.

Журналист/ки в дата-отдел (два человека)

Мы ищем людей, которые умеют хорошо и быстро писать — это главный критерий, поэтому опыт работы пишущим журналистом важен. Журналисты будут частью дата-отдела, поэтому если вам комфортно работать с данными — это большой плюс. Мы готовы рассмотреть людей, которые только начинают работать с данными, но при условии, что вы будете готовы постоянно учиться новому (и посвящать этому время).

Поскольку у нас отдел экспериментальной дата-журналистики, мы рады людям, которые не боятся рисковать и экспериментировать.

Работа дистанционная, но рабочий день длится с 10:00 до 19:00 по Бишкеку. На этой позиции возможны переработки.

Ассистент/ки по анализу данных (три человека)

Обязательные требования: русский и кыргызский языки, усидчивость, внимательность и компьютерная грамотность.

Вам предстоит работать с большими объемами данных и помогать нам анализировать их: ради этого нужно будет вручную просматривать и перепроверять очень много информации. Поэтому мы ищем очень усидчивых и внимательных людей.

Работа дистанционная, но рабочий день длится с 10:00 до 19:00 по Бишкеку. На этой позиции возможны переработки.

Хотите работать с нами? Тогда заполните анкету ниже до 12 сентября, 23:59 по бишкекскому времени. С лучшими кандидатами мы свяжемся для обсуждения деталей второго тура отбора на эти позиции.