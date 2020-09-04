Минздрав сообщил о смерти пациента с коронавирусом в Баткене.

Вирус подтвердили еще у 92 человек — 32 из них в Иссык-Кульской области. 15 и 14 новых зараженных в Ошской и Баткенской области, 12 — в Бишкеке. В Чуйской области семь зараженных, еще шесть — в Нарынской. Три в Джалал-Абадской, двое в Оше и один в Таласской.

В том числе среди зараженных девять медработников — один в Бишкеке и восемь в Иссык-Кульской области.

Выздоровели за сутки 252 человека — 112 из них в Бишкеке. В Джалал-Абадской области 38, 27 и 26 в Иссык-Кульской и Баткенской областях. 21 человек выписан из больницы в Ошской области, 10 в Чуйской, по шесть в Оше, Таласской и Нарынской областях.

Также из больниц выписаны девять медработников.

За пандемию число официально зафиксированных случаев COVID-19 достигло 44 227 случаев. Из них выздоровели и выписаны из больниц 39 426 человек. В списке умерших 1061 человек — однако, стоит учитывать, что Минздрав искусственно сократил данные в статистике о смертях, убрав из нее порядка 400 случаев.

Минздрав настаивает, что у этих зараженных коронавирусом были другие болезни, которые и стали причиной смерти, хотя ВОЗ считает в таких случаях главной причиной смерти именно коронавирус.