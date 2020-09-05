Мастер спорта по вольной борьбе Тилек Усупов недоволен высказыванием российского блогера-урбаниста Ильи Варламова — тот в своих соцсетях возмутился поведением автомобилистов на дорогах Бишкека и назвал их «баранами».

Что сказал Варламов?

Он опубликовал в инстаграме в сторис видео дорожного затора на пересечении проспекта Чуй и улицы Манаса.

«Друзья, необъяснимая ситуация: люди зачем-то сигналят, хотя там впереди пробка, там некуда ехать. […] Только регулировщик отвлекся, и эти дебилы заняли перекресток. Это те люди, которые сигналили. Откуда этим баранам выдают права?» — спросил он.

И ему начали писать оскорбившиеся кыргызстанцы — с угрозами и ненормативной лексикой.

Что говорит Усупов?

«Хотел бы встретиться с Ильей Варламовым и обсудить вчерашний инцидент, где он начинает говорить, где бараны и дебилы. Разве позволительно гостю приехать в чужую страну и обсуждать такие моменты. Если ты мужчина, давай встретимся и переговорим», — говорит Усупов.

Усупов снял свое видеообращение в боксерском зале — сам он спортсмен, десятикратный чемпион Кыргызстана по вольной борьбе и восьмикратный чемпион республики по национальной борьбе куреш, член спортивной династии — его отец Сабыр Усупов известный тренер.

Спорта Усупову было мало и он возглавил НПО «Тилекмат аке». Это Усупова звали на обсуждение законопроекта о некоммерческих организациях для поддержки инициативы депутата Бактыбека Раимкулова.

С приходом в общественную деятельность Усупов стал известен благодаря своим высказываниям — часто агрессивным и призывающим к нарушениям прав человека.

Например, он поддержал задержание участниц марша за права женщин 8 марта 2019 года, утверждая, что мирное мероприятие было незаконным и «ничего страшного не произошло». Однако, главный закон страны обеспечивает кыргызстанцев правом на мирные митинги, а вот власти по Конституции не могут запрещать или ограничивать эти мероприятия.

Тогда Усупов связал ежегодный марш женщин с американским посольством. А в июне 2020 года на парламентских слушаниях Усупов предложил убрать гендерную квоту, которая итак не соблюдается в парламенте, считая, что она дискриминирует мужчин.