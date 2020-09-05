Партия «Биримдик» на своем сайте birimdik.org ссылается на российские законы. Кыргызстанцы обнаружили ссылку на российские законы в разделе о партии и подразделе о том, как в эту партию вступить.

«Членами Партии не вправе быть иностранные граждане и лица без гражданства, граждане Кыргызской республики, признанные судом недееспособными, а также граждане, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не могут быть членами политической партии», — написано на сайте.

В «Биримдик» ответили, что это была техническая ошибка.

«Она была допущена при тестовом заполнении сайта. Когда он еще не работал, его заполняли, чтобы видеть, как это все будет выглядеть и, к сожалению, эта ошибка осталась после запуска. Мы ее исправляем», — сказал пресс-секретарь партии Адилет Султаналиев.

К этому времени раздел о партии на сайте стал выдавать ошибку — с главной страницы сайта он исчез.

«Биримдик» называют партией власти и связывают с братьями Жээнбековыми — брат президента Сооронбая Жээнбекова Асылбек баллотируется от нее в парламент. Также в партии много бывших социал-демократов, при конфликте бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова поддержавших действующего главу страны.

Ошибки и копипаст

В Кыргызстане порой в официальных документах встречаются упоминания законодательств других стран, а в новых законопроектах — полный или частичный копипаст чужих законов.

Например, 30 апреля депутат парламента Каныбек Иманалиев раскритиковал премьера и правительство за постановление о возобновлении деятельности во время режима ЧП. Он считал, что текст постановления был скопирован у соседнего Казахстана.

В тот же период кыргызстанцы сделали скрин распоряжения правительства от 22 марта 2020 года № 93-р. В нем вместо Кыргызстана упоминался Казахстан, а также режим ЧП вместо ЧС. Позже распоряжение исправили.

Но пресс-служба правительства сообщила, что информация о том, что на официальном сайте правительства было неправильно указано название Кыргызской Республики «не соответствует действительности». Там предположили, что смартфон автора скрина автоматически перевел текст и заменил Кыргызстан Казахстаном.

Сразу два скандальных закона, одобренных депутатами парламента перед уходом на каникулы, были полны плагиата.

Депутат Бактыбек Райымкулов скопировал свой закон о контроле над НКО с российского. Найден был плагиат и в инициированном Гульшат Асылбаевой законопроекте «О манипулировании информацией» — он частично был скопирован с российского и старого кыргызского законов. Коллега Асылбаевой Айнура Осмонова после обнаружения плагиата пригрозила фактчекерам судом, отрицая что закон был скопирован с российского аналога.