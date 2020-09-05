«Азаттык» сообщил, что медики-кыргызстанцы, в разгар пандемии прилетевшие из России помогать на родину, не могут вернуться назад, к семьям и работе.

«До нашего приезда Посольство Кыргызстана в России и МИД обещали, что мы сможем вернуться. В разных городах Кыргызстана мы работали в «красных зонах» за ту же зарплату, что и местные врачи. Сейчас мы хотим вернуться в Россию, но границы закрыты. Не известно, когда власти выполнят данное обещание», — цитирует издание одного из врачей, Талантбека Ахун уулу.

По информации «Азаттыка», в Москву и Санкт-Петербург не могут вернуться девять кыргызстанцев, взявших для борьбы с пандемией неоплачиваемые отпуска.

МИД и минздрав оказались недоступными для комментариев.