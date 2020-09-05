Президент Кыргызстана считает, что кыргызстанцы излишне политизированы — он сказал об этом в интервью «Биринчи радио». А также говорил о «силах», которые «раскачивают ситуацию», продаже голосов и дистанционном обучении.

Политизированные, потому что бедные

«Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше общество излишне политизировано. У нас любой готов порассуждать о политике и высказать свое экспертное мнение. Почему так сложилось? Как говорится, жители бедной страны заняты политикой, а богатой — путешествиями. Могут позволить себе путешествия по всему миру граждане экономически развитой страны, у которых личные доходы превышают их повседневные расходы.

Я уверен, что настанут времена, когда и у народа нашей страны будет такая же возможность. Если мы создадим новые рабочие места, наладим отечественную перерабатывающую промышленность. Это то, на что направлены мои усилия, это — моя государственная политика», — сказал Жээнбеков, а после рассказал, что на некоторые проблемы в областях обратил внимание еще будучи премьером и пытается решить их.

Компании начинают работать, кыргызстанцы импортируют товары в Китай, а в стране «сосредоточили ресурсы на создании рабочих мест».

«Во время поездок по регионам я убеждаюсь в том, что средства, выделяемые на поддержку перерабатывающей промышленности, а также сферы туризма, горной промышленности и услуг, окупаются. И это не может не радовать», — утверждает президент.

Равные условия и «раскачивающие силы»

Тему политизированности населения он поднял из-за грядущих выборов. Президент говорит, что «для всех политических партий были созданы равные условия».

Тем не менее, например, у «партии власти», которой негласно называют «Биримдик», по мнению разных политэкспертов больше условий для участия в выборах. «Биримдик» уже подозревали в применении админресурса, давлении на учителей и преждевременной агитации. Партия отрицает подобные обвинения, но в интернете распространяются видео, на которых те или иные наделенные властью чиновники убеждают население голосовать за партию. Кроме того, еще до старта агитационного периода, на КТРК и других каналах вышли ролики о партии.

Говоря о выборах, президент заговорил и о возможных протестах после их итогов.

«Мы уже сталкивались с этим, дважды пережили народные волнения. В 2010 году произошли трагические события. Были апрельская и июньская трагедии. Причиной двух революций стали народные волнения, вызванные недовольством итогами выборов.

Поэтому, в обществе высказываются различные опасения, к тому же немало различных разговоров. Есть и сомневающиеся в том, что выборы пройдут открыто и справедливо.

Есть и те, пытающиеся убедить людей в том, что выборы не будут чистыми. Уже есть те, кто призывает граждан быть готовыми выйти на улицы, утверждая, что выборы не будут справедливыми. Мы все это видим», — сказал Жээнбеков.

Также, как и его предшественник Алмазбек Атамбаев, Жээнбеков говорил о неких «раскачивающих силах».

«Я должен открыто сказать, что есть те, кто по старой привычке хочет воспользоваться выборами для раскачивания политической ситуации в стране (…) хотел бы еще раз подчеркнуть: никто из тех, кто хочет использовать выборы для раскачивания ситуации в стране с целью набрать политические очки, не останется без внимания», — считает президент. Он сказал, что в отношении этих «сил» примут меры.

Подкуп голосов

Говорил президент и о подкупе голосов.

«Не продавать свой голос — личное решение каждого из нас. Никто не сможет заставить человека пойти на это. Поэтому ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом из нас, на каждом избирателе», — сказал президент.

Однако, даже если граждане не продают свои голоса, некоторые вынуждены голосовать за конкретные партии или кандидатов из-за применения админресурса. Много жалоб на это было во время последних президентских выборов, а в соцсетях уже появились посты людей, родственников которых под страхом увольнения заставляют регистрироваться на определенных участках для голосования за нужную партию.

«Выборы — большое испытание и для страны, для всех нас. Нам необходимо достойно пройти это испытание. Поэтому я хотел бы еще раз призвать всех соотечественников быть ответственными», — считает Жээнбеков.

Выборы пройдут 4 октября, хотя власти уже прогнозируют, что осенью вырастет количество зараженных — причем рост начнется с конца сентября.

Дистанционное обучение

Из-за риска заражения в школу пустили только первоклассников. Ученики остальных десяти классов должны учиться дистанционно и с таким образованием возникли проблемы у всех — у детей, родителей и учителей. Родители просят вернуть детей в школы, говоря о том, что в школы не пускают, а торговые центры и развлекательные заведения работают.

«Что же касается дистанционного обучения в школах и образовательных учреждениях, то, конечно же, это решение продиктовано заботой о здоровье наших граждан и детей. Если родители решаются вести своих детей в парки и зоны отдыха, то это — их решение и их ответственность», — говорит президент.

Жээнбеков объяснил, что «школы и вузы до сих пор воспринимаются как потенциальные очаги заражения инфекцией».

«Ведь ребенок есть ребенок. Он может не захотеть, или забыть, или не придать должного значения соблюдению санитарно-гигиенических правил. Учителя ведь могут не уследить за этим. Между уроками они отдыхают, играют, общаются. И такие контакты могут спровоцировать массовое заражение как среди учеников, так и среди учителей», — говорит президент.

Он сказал, что поддерживает идею дистанционного образования. Но когда будет возможность открыть школы — детей вернут к прежнему образованию.

«Пока обучение будет вестись в дистанционной форме. Мы также за то, чтобы дети учились в реальном режиме. Ведь дети — это наше будущее, будущее нашего государства, мы это понимаем. Они должны получить качественное образование. Как только появится возможность, мы постараемся открыть школы и образовательные учреждения, чтобы они перешли на традиционную форму обучения», — говорит президент.

Акын и схемы таможни

Также президент говорил об акыне Аалы Туткучеве, который на праздновании Дня независимости во время выступления рассказывал о проблемах Кыргызстана, в том числе о коррупции в таможне.

«Наш поэт Аалы затронул вопрос государственной политики, в частности, коснулся основных направлений моей президентской деятельности. Это, конечно же, не может не привлечь внимание общественности. Акын, в первую очередь, является вестником народа, выразителем его чаяний», — считает Жээнбеков.

Президент говорит, что власти борются с проблемами, о которых рассказывал акын.

«Взаимоотношения, схемы, действующие в этой сфере, были налажены годами. Такая же ситуация была и во многих других сферах, не только в сфере таможни. Мы проводим активную борьбу в этом направлении», — утверждает президент.

Он еще раз повторил, что карательные меры в борьбе с коррупцией не помогут, зато поможет цифровизация — и в этом он опирается «на опыт других стран».

«Какой регион я бы не посещал, обращаю внимание на реализацию политики цифровизации во всех сферах деятельности — в таможенной, налоговой сферах, судебной системе, в органах местной власти. Мы не сможем поднять авторитет государственной власти в глазах граждан без цифровизации государственных услуг, особенно — средств, поступающих в государственный бюджет. Не сможем соответствовать требованиям людей. И наш акын Аалы в своем выступлении обращает внимание на эту проводимую политику», — настаивает глава государства.

Жээнбеков сказал, что Туткучев своим выступлением приблизил его политику к народу и он не видит ничего плохого в том, что акыны будут говорить публично в своих выступлениях о проблемах страны.