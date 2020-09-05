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4 сентября в Москве сторонники «Бутун Кыргызстан» провели митинг у здания посольства Кыргызстана и требовали зарегистрировать партию для участия в выборах. В руках они держали плакаты с надписями «Суд, будь справедлив!», «Зарегистрируйте «Бутун Кыргызстан»!»

Пикет длился несколько часов, а представитель партии сообщил журналистам, что в пикете приняли участие около 50 человек.

Центризбирком 3 сентября зарегистрировал списки кандидатов в депутаты от 15 партий, участвующих в парламентских выборах 4 октября. Двум политобъединениям — «Бутун Кыргызстан» и «Актив» — комиссия отказала в регистрации.

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумарова заявил на пресс-конференции 4 сентября, что у них уже было решение ЦИКа о регистрации, которое комиссия «поменяла за 45 минут». Партия оспорит решение ЦИК в городском суде.

ЦИК утверждает, что у партии были «нарушения при проведении съезда партии, на котором выдвигался список кандидатов» — потому что список, который предоставили в ЦИК, отличается от того, который был утвержден членами партии «Бутун Кыргызстан» на съезде. Также по видеозаписи съезда партии ЦИК выявила нарушение тайны голосования.

Про нарушения при проведении съезда делегатов «Бутун Кыргызстан» рассказал ее уже бывший член Турсунбай Бакир уулу. Он обратился с жалобой в ЦИК.