Минздрав сообщил о 89 кыргызстанцах, у которых за минувшие сутки подтвердили COVID-19. 19 и 18 из них в Баткенской и Иссык-Кульской областях. 14 и 13 в Бишкеке и Ошской области. 10 и девять в Джалал-Абадской и Чуйской областях. Четыре зараженных в Таласской и по одному в Оше и Нарынской области.

В том числе среди зараженных четыре медика — по двое в Джалал-Абадской и Баткенской областях.

Выписаны из больниц за сутки 222 человека — 102 из них в Бишкеке. В Ошской области выписаны 27 человек, в Джалал-Абадской 25, в Иссык-Кульской 23, 14 в Баткенской, 12 в Нарынской, 10 в Чуйской. Кроме того выписаны пять человек в Оше и четыре в Таласской области.

Среди выписанных два медика.

За сутки не зафиксированы смерти пациентов с COVID-19.

За время пандемии зафиксированы 44 316 случаев заражения, из которых выздоровели 39 648 человек.

В списке умерших 1061 человек — однако, стоит учитывать, что Минздрав искусственно сократил данные в статистике о смертях, убрав из нее порядка 400 случаев.

Минздрав настаивает, что у этих зараженных коронавирусом были другие болезни, которые и стали причиной смерти, хотя ВОЗ считает в таких случаях главной причиной смерти именно коронавирус.